Scrisoare deschisă a unui preot de țară din Alba către Ministrul Educației: „Impuneți că educația e o șansă la viață și o gratuitate doar pentru cine o merită”

Într-o scrisoare deschisă adresată Ministrului Educației, un tânăr preot din Alba își spune părerea despre situația din școlile unde copiii nu au confortul necesar primirii educației și despre lipsa educație cu care mulți dintre copii vin de acasă.

„Stimată doamnă ministru, am auzit și eu de prezența dumneavoastră neanunțată în comuna Axintele din Ialomița, în care ați criticat printre altele, faptul că învățătoarea a ridicat tonul la elevi.

Stimabilă doamnă, vârsta dumneavoastră, experiența de viață și cea profesională dar și faptul că ați trecut prin școală în „epoca de aur” a României ar fi trebuit să se regăsească în tactul dumneavoastră profesional pe care din păcate nu l-am observat.

Da, sunt preot de țară încă neajuns la 30 de ani de viață și doar 2 ani jumate de păstorire rurală, DAR chiar de m-am născut după ’89 , dorința de a cuprinde cât mai multe informații istorice au făcut din epoca dictaturii comuniste un subiect aparte în cărțile citite.

Vă reamintesc câteva principii educaționale pe care probabil dumneavoastră le-ați fi uitat(mă mir cum de) : educația în școală reprezintă doar 30 % din tot ce înseamnă modelarea inteligenței unui copil.

Dacă acei copii plecau de acasă cu cea mai importantă lecție: la scoală asculți, răspunzi când trebuie, nu vorbești neîntrebat și ești cuminte , atunci DOAMNA NU O SĂ MAI ȚIPE LA TINE!

Doamna ministru, ați fost în câteva școli unde în primul rând acei copii nu aveau confortul necesar primirii educatiei si respectului față de cadre didactice pentru că GUVERNUL ARE NEVOIE DE PENSII SPECIALE, NU DE EDUCAȚIE!!!

Vă fac o scurtă prezentare a situației școlii din unul din satele pe care eu le păstoresc duhovnicește. Răchita e un sat cu oameni minunați, muncitori, care din bani puțini au renovat biserica și casa parohială. E un sat a cărei școală are un efectiv de aproximativ 300 de copii dintre care 200 sunt rromi. Dintre rromii care trec de clasa a 5-a pot spune că puțini au în gând educația. În 2 ani jumate de când sunt preot , 5 fete de 14-16 ani au rămas însărcinate , finalizand astfel școala la această vârstă.

Răchita e o școală unde pe acte figurează cu mulți bani dar în realitate tavanele cad, se face focul la 10 sobe (in timp ce Biserica are centrală termică ,edilul nu a fost de acord cu instalatie termică la școală legată de cea a Bisericii), copiii au toaletă în curtea Bisericii -fără nici un acord, deci ilegal amplasată.

Școala nu are apă curentă chiar dacă pe acte scrie altceva. Sursa principală de apă e cea trasă pentru Biserică. Grădinița e reprezentată de 3 containere din plăci de sandwich, unde se înghesuie peste 90 de copii, 3 grupe, în sec 21 sau XXI. Nu mai zic că o parte din cei 200 de copii , zilnic își bat joc de profesori.

Într-un astfel de cadru ,doamna ministru, întreb ca administrator de instituție, oare cine sunt eroii acelei școli? Nu cumva profesorii, educatorii, învățătorii? Nu cumva acești oameni renunță la mândria lor de oameni pregătiți profesional, ca să educe acești copii, ca să predea în aceste condiții cu gândul că oricând tavanul de gips-carton prins pe lațuri, le poate cădea în cap.

Comuna e a II-a ca putere financiară din Alba Iulia și totuși, la activ, de 20 de ani sunt cam 0 fonduri europene câștigate pentru educație.

Iar acum exemplul meu personal pentru analiza cât mai corectă din partea dumneavoastră: când am plecat de acasă, TATA mi-a spus doar atât: ” de mă faci de rușine, te mănânc de viu!” Aici a început educația mea. În 20 de ani am primit 2 palme, una pe nemeritate. Nu am fost bătut la școală, nu am fost certat de profesori, am făcut ce mi s-a cerut fără echivoc. Știți de ce? DE RUȘINEA PĂRINȚILOR!!!

Degeaba dăm cu pumnul în masă, dacă ai noștri copii nu au habar de rușine, degeaba certăm și demitem profesori care în plânsul lor zilnic ,poate că dând o palmă, au vrut să fie dați afara din sistem.

Doamna ministru, faceți inspecții la situația precară din școli, faceți inspecții la nepotismul conducerii din inspectorate, faceți inspecție la modul în care primăriile se implică în a asigura confortul educației, și apoi IMPUNEȚI REGULI!!!

Impuneți că educația e o șansă la viață și o gratuitate doar pentru cine o merită. Nu absențe motivate cu carul, nu copii care-și bat joc de cadre didactice, nu autobuze care duc la școală copii cu medii sub 8.

Creați confort și impuneți reguli!!! Repuneți în frunte respectul acordat cadrelor, amenințați copiii cu faptul că nu școala depinde de nr lor, ci ei depind de profesori. Altfel bancul din educația de azi va dura la nesfârșit.

Un ultim îndemn: lăsați critica profesorilor dacă salariile sunt mediocre, încurajați profesorii, că altfel s-ar putea să fie (și sunt destule) școli fără profesori. Sunt mulți pentru care banii din portmoneu nu sunt nici 10 la % din cărțile citite sau din orele pierdute pentru scaderea mediocrității. La un moment dat acești oameni, formatori de elite se vor opri din a-și călca pe orgoliu și vor merge pe un salariu minim la 8 ore fără atâta batjocură și potrivit respectului care li se cuvine”, a scris tânărul preot în scrisoarea deschisă adresată Ministrului Educației.