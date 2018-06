Școala de Fotbal Valea Frumoasă, finalista etapei de zonă la juniori D | Rezultat notabil pentru formația pregătită de Florian Brumaru

Școala de Fotbal Valea Frumoasei a reușit cea mai importantă performanță de până în prezent a uneia dintre reprezentantele județului Alba la etapele superioare ale competițiilor juvenile, calificându-se în finala etapei de zonă a juniorilor D de la Cluj-Napoca.

Echipa condusă de Florian Brumaru a disputat ultimul act al turneului din Parcul “Iuliu Hațieganu”, pierdut 0-2 (0-0) cu Luceafărul Cluj, o candidată la câștigarea titlului național la această categorie de vârstă, Under 13. “Sunt foarte mulțumit de copii, rezultând un turneu foarte reușit în ceea ce ne privește și o reprezentare onorabilă a județului. A contat foarte mult și faptul că am avut în efectiv doar cinci jucători din anul 2005, alți șase fiind cu un an mai mici, iar Todea și Rădac, chiar din 2008!”, a declarat antrenorul Florian Brumaru.

La etapa de zonă, Școala de Fotbal Valea Frumoasei a înregistrat următoarele rezultate, în grupă: *5-1 cu Viitorul Zalău (goluri Daniel Fălămaș și Ștefan Glonț – câte două, Tudor Gall); *2-1 (0-1) cu AS Atletic Kids Gurghiu (au înscris Sergiu Todea și Ștefan Glonț); *0-3 (0-1), cu Juniorul Satu Mare.

Dan HENEGAR

loading...