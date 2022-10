Sclavie într-o fermă din Alba, pentru 5 copii din Bihor: Proprietarul fermei, condamnat definitiv la închisoare

Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat definitiv pe proprietarul unei ferme din localitatea Hopârta, la pedeapsa de 5 ani și 6 luni, pentru trafic de minori, după ce a forțat cinci copii din Bihor, pe care i-a luat de la părinţi, să lucreze pe proprietatea sa timp de trei ani.

copil-abuza”Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul S. I. împotriva sentinței penale nr. 33 din data de 31.03.2022 pronunțate de Tribunalul Alba. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul apelant la plata sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru asistența juridică obligatorie acordată inculpatului în apel, în sumă de 500 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiției. Onorariul parțial cuvenit apărătorilor desemnați din oficiu pentru asistența juridică obligatorie acordată părților civile, în sumă de câte 470 lei pentru fiecare parte, se avansează din fondurile Ministerului Justiției” , se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.

Inculpatul deţine o fermă de bovine cu peste 300 de animale în grajdurile fostului CAP din satul Hopârta, în nordul judeţului Alba, şi a luat copiii – un băieţel de 11 ani, doi de 12 ani, un altul de 13 şi pe unul, cel mai mare, de 14 ani – în 2016, din comuna bihoreană Roşiori, reuşind să le convingă părinţii că se va îngriji de ei, că-i va învăţa o meserie, că vor primi mâncare şi cazare gratuite.

„În acest caz, intrarea în situaţia de trafic de persoane nu s-a făcut prin abuz, prin violenţă sau răpire, ci prin manipulare. S-a profitat de vulnerabilitatea acelor familii sărace şi neştiutoare de carte”, a explicat, pentru Adevarul.ro, un reprezentant al Fundaţiei People to People Oradea, organizaţie care şi în prezent le oferă victimelor asistenţă psihologică, socială şi juridică.

Copilărie în sclavie

Realitatea trăită de cei cinci copii a fost cu totul alta. Copiii au fost cazaţi într-o încăpere amenajată într-una din grajdurile fermei. Era o cameră mizerabilă, cu paturi, o masă şi scaune, prin care mişunau gândacii şi şobolanii. Băieţii se puteau spăla într-un lighean sau afară, la furtun, toaletă nu aveau, fiind obligaţi să-şi facă nevoile ca animalele, în grajd, sau pe la colţurile clădirilor. Mâncare primeau când şi când, însă doar hrană rece, pateu, slănină, parizer pe care nici nu le puteau pune la păstrare, căci nu aveau frigider.

Munca începea la 8 dimineaţa şi se termina noaptea. Hrăneau animalele, curăţau grajdurile, scoteau gunoiul cu roaba, chiar şi de două ori pe zi. Dacă nu-i plăcea cum muncesc, Spătaru îi înjura şi-i bătea cu sălbăticie, ceea ce părinţii nu aveau cum să afle, căci discuţiile lor cu copiii erau monitorizate. Pe unul dintre băieţi l-a bătut în timp ce încerca să fugă de la fermă. „A venit după mine cu jeep-ul, a vrut să dea peste mine. Am aruncat cizmele ca să pot fugi mai bine, dar m-a ajuns. M-a lovit cu maşina peste şoldul drept şi am căzut. A sărit din maşină, era cu doi băieţi care m-au ţinut, iar el m-a lovit cu pumnii. Am fost numai sânge…”, a descris episodul copilul de 13 ani, în declaraţia care a fost redată şi în sentinţa de condamnare a bărbatulu. În document, instanţa a dezvăluit că, în timp ce-i abuza pe copii, bărbatul poza în bun creştin. Se ruga, ţinea post, punea copiii să dea cu tămâie prin grajduri, chema preoţi să-i facă descântece şi „dezlegări”, convins că erau sub vrăji, blesteme şi farmece atât el, cât şi animalele.

Salvaţi de un poliţist

Băieţii au reuşit să scape în aprilie 2019, mulţumită unui poliţist mai atent din zonă care, în timp ce patrula, i-a văzut de mai multe ori muncind şi care a raportat cazul superiorilor. Bărbatul a ajuns în anchetă şi a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT pentru trafic de minori, pretinzând pe tot parcursul dezbaterilor că acuzaţiile sunt nefondate, copiii mint şi că, de fapt, le-a făcut un bine, îndeplinind un canon dat de duhovnicul său, care i-a cerut să ajute copiii.

Cert este că, după un proces derulat la secret, pentru protecţia minorilor, Tribunalul Alba a dispus condamnarea bărbatului la cinci ani şi şase luni de închisoare cu executare. Totodată, instanţa l-a obligat pe fermier să le plătească băieţilor salariul minim pe economie pentru toată perioada lucrată, dar şi să le achite câte 10.000 euro daune morale. Potrivit sentinţei, despăgubirile au fost acordate pentru a atenua suferinţele copiilor, arătând că bărbatul i-a supus la umilinţe şi bătăi care le-au accentuat problemele deja acumulate din cauza traiului greu de acasă, iar abuzurile fizice şi psihice asupra lor au fost severe şi le-au marcat existenţa pe termen lung.