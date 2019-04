Schiorii de la CSȘ Blaj, sfârșit de sezon în forță | Prezențe internaționale și 13 medalii naționale pentru elevii antrenorului Tiberiu Tanțoș

Actualul sezon competițional pentru schiorii de la CSȘ Blaj poate fi catalogat drept unul bun, ținând cont că elevii antrenorului Tiberiu Tanțoș au adunat prezențe la diverse curse internaționale, dar și 13 medalii cucerite în întrecerile pe plan intern. Cel mai important rezultat a fost prezența la a 14-a ediție a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), în Bosnia-Herțegovina, în delegația României regăsindu-se schiorul Alexandru Bordi, debutant la acest nivel, și antrenorul abrudean Tiberiu Tanțoș – ce face parte din colectivul tehnic al loturilor naționale.

La Sarajevo, în competiția extrem de importantă destinată juniorilor, ce se desfășoară din doi în doi ani, la schi alpin, pe pârtiile de la Jahorina, Ioan Alexandru Bordi a obținut, la slalom uriaș, locul 68 din cei 104 concurenți, însă nu a reușit să termine proba sa favorită, de slalom, unde a abandonat în manșa secundă. “Personal sunt mulțumit de evoluția sportivilor, s-au prezentat bine la concursurile interne adunând, în total, 13 medalii, 6 de aur, 4 de argint și 3 de bronz, de asemenea având rezultate decente și pe plan internațional, unde Alexandru Bordi și Rebeka Walter, considerați sportivi de perspectivă, au bifat primele prezențe în astfel de curse. Toate acestea nu puteau fi realizate fără sprijinul Federației Române de Schi și Biatlon, al conducerii Clubului Sportiv Școlar Blaj, Inspectoratului Școlar Județean Alba și AS Montana Abrud. Din păcate, anul acesta nu am avut prea mulți sponsori, iar acest lucru s-a resimțit, întrucât a scăzut perioada de pregătire din intersezon”, a menționat antrenorul Tiberiu Tanțoș.

*Alexandru Bordi și antrenorul Tiberiu Tanțoș, la FOTE

În cele ce urmează, vă prezentăm o sinteză a rezultatelor realizate în ultimele luni de reprezentanții CSȘ Blaj, în condițiile în care schiorii ridică ștacheta de la un sezon la altul, cu toate ce efectivul este unul tânăr, în formare. Sezonul competițional la schi alpin a început în decembrie, cu o probă restantă, cea de slalom, de la Campionatul Național de Juniori-Seniori din sezonul competițional trecut, 2017-2018, care s-a desfășurat la Azuga, unde Ioan Alexandru Bordi a obținut locul al treilea la proba de combinată juniori. Ianuarie 2019 a fost luna concursurilor internaționale, rezultatele fiind următoarele: *Kis Timea – locul șapte la Borovets (Bulgaria); *Ioan Alexandru Bordi: locul 25 la slalom și locul 30 la slalom uriaș, la Kouty (Cehia); locul 42 la slalom uriaș, în cursa FIS, la Albrechtice (Cehia); două locuri 23 la cursa FIS de la Pec Pod Snezkou (Cehia); la Spindleruv Mlyn – a obținut locul 41 la coborâre la Campionatul Național de Juniori al Cehiei și locul 36 la coborâre la cursa FIS, la Super G s-a clasat pe locul 49 la FIS și 46 la Campionatul Național de Juniori al Cehiei, terminând proba de combinată alpină pe locul 15 la FIS și locul 28 la Campionatul Național al Cehiei.

La începutul lunii trecute, la Campionatele Naționale de Juniori/Seniori de la Azuga, Alexandru Bordi s-a clasat pe prima poziție la slalom Under 18, locul doi la slalom uriaș Under 18 (locul cinci la Under 21), locul doi la super combinată la Under 18 (locul șapte la Under 21). În cadrul aceluiași concurs, Kis Timea a încheiat pe locul patru la slalom uriaș senioare și locul al treilea la super combinată senioare. Au urmat, la Baia Sprie, Campionatele Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare, unde Kis Timea a câștigat cursa de slalom la Under 21, iar Alexandru Bordi a reușit să fie primul atât în proba de slalom Under 18 (locul doi la Under 21), cât și în cea de slalom uriaș Under 18 (tot poziția secundă la Under 21). Rezultate bune a obținut și Rebeka Walter, care a început cu locul întâi la concursul copiilor de la Șuior (Baia Sprie), urmat de locul al treilea de la Toplița, la Cupa Călimani și locul patru la Cupa Strindberg. La Cupa Teleferic din Poiana Brașov, ce a contat drept criteriu de calificare, sportiva legitimată la CSȘ Blaj a ocupat locul șapte la slalom uriaș și locul cinci la slalom, rezultate în urma cărora și-a câștigat dreptul de a fi prezentă la concursul internațional FIS Children Trophy de la Poiana Brașov, unde a terminat pe locul al unsprezezelea la slalom, Under 16.