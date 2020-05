Schimbare cu „cântec” la Spitalul din Câmpeni. Primarul orașului: „Cum puteți pune UN CHELNER ÎN LOCUL UNUI ADEVĂRAT MANAGER”

Conducerea Spitalului Orășenesc Câmpeni a fost schimbată în plină pandemie de COVID-19. Gog Valentin Tiberiu a fost numit manager interimar al spitalului, după ce actualului manager i-a expirat mandatul, însă acest lucru a provocat o reacție puternică din partea primarului orașului.

Prefectul de Alba, Nicolae Albu a confirmat pentru ziarulunirea.ro faptul că Bodea Călin a fost schimbat din funcție, pentru că i-a expirat mandatul, iar numirea domnului Gog este temporară.

„Nu mi-am imaginat vreodată că PNL CÂMPENI sunt atât de josnici, fără scrupule, oameni fără bun simț! Acești oameni mizerabili au ajuns până la Ministerul Sănătății și implicit la Nelu Tătaru și prin diverse pârghii au reușit să schimbe managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, pe domnul Călin Bodea, cu un chelner – șef de sală în persoana lui Gog Valentin.

Dacă așa am ajuns să facem politică, dacă astea sunt mizeriile pe care PNL Câmpeni le face, atunci voi știi și eu pe viitor ce este de făcut. Nu am răspuns la acuzațiile pe care diverse persoane le-au făcut în media sau pe rețelele sociale pentru că am avut bun simț. Dar cu acești oameni, cu acești manipulatori nu este cale de mijloc.

Sunteți atât de disperați după funcții încât nimic nu vă stă în cale, nici oamenii care mor din cauza COVID-19, nici personalul medical care trece prin situații de neînchipuit.

VREȚI PUTEREA EXACT CA ȘI CEI DIN GUVERN! VREȚI FUNCȚII ASEMENEA UNOR LICHELE CARE NU AU FRICĂ DE DUMNEZEU!

Domnule Tătaru, cum puteți pune în fruntea unui spital de renume al Capitalei Țării Moților, un chelner??? Cum puteți schimba un om cu pregătire profesională pentru funcția de manager?

Domnul Călin Bodea este bine cunoscut în orașul nostru ca un bun manager, a fost manager și al Spitalului de Boli Cronice Câmpeni și în urma lui au rămas doar laude la adresa sa. A fost Secretar de Stat, a reprezentat interesele noastre, ale Moților în unul dintre cele mai importante ministere. Cum puteți pune UN CHELNER ÎN LOCUL UNUI ADEVĂRAT MANAGER????

Domnul Cristian Dan Pașca, acest veșnic doritor al scaunului de primar a mers la Bruxelles pentru interesele proprii, pentru că cei din fruntea PNL nu l-au dorit pentru funcția de primar, știau că este un etern pierzător.

Dacă așa vreți să faceți campanie electorală, așa veți avea!

Oamenii din Câmpeni merită să știe ce fel de persoane bântuie în PNL Câmpeni, ce fel de ascunzișuri au și ce pârghii folosesc pentru a calca peste orice persoană care le stă în cale.

PNL CÂMPENI, SUNTEȚI CEA MAI MARE RUȘINE A ORAȘULUI CÂMPENI !!!!!”, a scris primarul orașului Câmpeni, Ioan Calin Andreș pe facebook.