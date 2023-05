SCANDAL în familie la Doștat: Un bărbat, REȚINUT de polițiști după ce a distrus mai multe bunuri din casă și l-a amenințat pe fratele său

Doi șoferi alcoolizați au fost depistați de polițiștii din Alba, în urma unor controale în trafic. Cei doi aveau alcoolemia de 0,89 mg/litru și respectiv 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 mai 2023, în jurul orei 23.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un bărbat de 40 de ani, din comuna Ohaba, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,89 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 15 mai 2023, în jurul orei 10.00, polițiștii din Blaj au depistat un bărbat de 53 de ani, din comuna Valea Lungă, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Fiind în continuarea cercetărilor, polițiștii au constatat faptul că autorizația de circulație provizorie emisă pentru autovehiculul condus de acest bărbat este expirată.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.