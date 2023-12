Sărbători de poveste în munții Apuseni! Târgul de Crăciun de la Câmpeni și-a deschis oficial porțile pentru vizitatori

”Sărbători de poveste la Câmpeni

Miercuri, 6 decembrie 2023, am deschis oficial seria evenimentelor din această lună.

Am inaugurat Târgul de Crăciun, am aprins iluminatul festiv, am împodobit Bradul de Crăciun.

Am avut concert de colinde ale Grupurilor: Zestrea Moților al Ansamblului Brădeana, Mini Song Școala Gimnazială, Liceul Tehnologic Silvic, Colegiul Avram Iancu, Ansamblul Doina Moțului.

Din program nu au lipsit nici poveștile la gura sobei pentru cei mici ,,Brăduțul de Crăciun”.

Cel mai mult s-au bucurat copiii care au urcat în Trenulețul Moșului.

A fost o seară de poveste.

Le mulțumesc tuturor celor care au venit să ne bucurăm împreună de magia sărbătorilor de iarnă!

Le mulțumesc de asemenea și celor care s-au implicat în organizarea evenimentelor.

Vă așteptăm cu drag și la celelalte acțiuni pe care Primăria și Consiliul Local Câmpeni le-a pregătit în această perioadă de sărbători!”, a declarat pe o pagină de socializare, primarul orasului Câmpeni, Cristian Dan Pasca.