Sănătatea Cluj – CS Ocna Mureș 5-2 (2-1), în play-out | “Soda dragă” retrogradează din postura de “lanternă roșie”

CS Ocna Mureș a pierdut, scor 2-5 (1-2), în ultima deplasare stagională, confruntarea cu Sănătatea Cluj, care avea miză ocuparea poziției a 9-a în play-out-ul Seriei 9 (ar asigura continuarea în Liga 3 și în sezonul viitor, dacă vor fi locuri libere).

Un meci care a fost bifat, iar ocnamureșenii retrogradează din postura de “lanternă roșie”. Vizitatorii au contat cât de cât în prima repriză, când au egalat prin Potra (18), după ce Pașcalău a deschis scorul (14). Reușita lui Zanc (41) i-a adus pe “virușii verzi” în avantaj, iar amfitrionii s-au descătușat la reluare, cu o repriză secundă excelentă, profitând de căderea oponenților. Au mai înscris Goga (70), Cobîrzan (72) și Vescan (78) – trei reușite în nici 10 minute, și au mai lovit barele Zanc (60) și D. Paul (77), iar Socaci (83, mijlocașul, golgheter în retur) a redus ecartul. “Soda dragă” pierde al doilea joc consecutiv, iar Sănătatea câștigă al doilea meci la rând.

Finalul de sezon propune ultimul derby “de Alba”, acasă cu CSU Alba Iulia, și apoi… o vară fierbinte plină de incertitudine.

Alba bifează astfel a 4-a retrogradare consecutivă, șir început de…. CS Ocna Mureș (2019), în 2020 nu s-a încheiat stagiunea din cauza pandemiei, Industria Galda (2021) și AFC Unirea Alba Iulia (2022, a primit loc).

Sănătatea: Cotîrlă – An. Pașca, An. Ștefan/ cpt, Poenar, C. Cîmpean, Pașcalău, Saroși, Cobîrzan, Petriș, Goga, Zanc; rezerve Bîlbă, Dioszegi, Căt. Mureșan, Vescan, Zărnescu, M. Muntean, D. Paul, Szolosi, R. Rusu. Antrenori Marius Semeniuc.

Arbitri Ad. Pal, G. Urs, P. Irina (toți Oradea) Observatori P. Unimătan (Zalău), P. Boroș (Oradea)