Samuel Cosma, candidatul Partidului Acțiunea Națională Alba la Consiliul Local Alba Iulia: “Vrem să aducem o nouă metodă de administrație, mai mai eficientă și loială intereselor cetățeanului!”

Sunt născut și crescut la Alba Iulia, unde am locuit în aproape fiecare cartier din oraș, de-a lungul timpului. Acum, însă locuiesc în Bărăbanț.

Am absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice, secția Arhitectură, iar pe urmă am studiat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. După primul an, din motive profesionale, nu mi-am mai permis să frecventez cursurile și am renunțat la studiu.

În urmă cu 6 ani am plecat din țară, în Anglia unde am deschis o afacere care a mers destul de bine și a sprijinit decizia de a rămâne o vreme mai lungă în această țară.

Viața în străinătate m-a învățat multe lucruri și m-a ajutat să văd din noi perspective atât România, cât și Occidentul. Am cunoscut și am lucrat cu oameni din toate colțurile lumii și de multe religii în perioada șederii mele în Marea Britanie. Am regăsit în ei aceleași vise și speranțe, defecte și calități pe care le-am văzut și în rândul oamenilor de acasă și am înțeles că noi, românii, cu toate că de multe ori nu ne place să recunoaștem, nu suntem atât de diferiți de ei, de restul oamenilor din străinătate.

Am încercat să votez în toate alegerile în care am putut. A fost cazul când am stat 8 ore la coadă în fața consulatului din Londra, alături de mii de români, în frig și ploaie, să votez la alegerile prezidențiale.

Am urmărit cu interes evenimentele din tară, din ultimii ani. Am văzut și am fost mândru cum românii au fost lăudați în presa britanică atunci când au ieșit în stradă pentru a-și apăra democrația și pentru a se opune eforturilor de diminuare a luptei anti-corupție. Am văzut pentru prima dată o instituție de stat românească, DNA-ul, lăudată în presa internațională și am auzit voci din state care se confruntă cu probleme grave de corupție cerând liderilor lor să ia exemple și să implementeze măsuri similare. Am văzut o economie care era în continuă creștere și salarii crescând de-a lungul anilor mult față de nivelul la care erau când eu părăsisem țara și, de la distanță, România părea, încet, timid, să se schimbe în mai bine. Am văzut însă, cu inima grea, guvernările PSD-iste distrugând această imagine bucată cu bucată, în ultimii doi ani.

După câțiva ani, în urma unui accident de muncă am fost nevoit să închid firma. Eram determinat să pornesc o altă firmă și am hotărât că dacă urma să o iau din nou de la început, urma să o fac acasă și m-am hotărât să mă pregătesc de întoarcerea în țară.

M-am întors anul trecut, am ajuns acasă în Ajunul Crăciunului și imediat după perioada sărbătorilor am început să interacționez mai mult cu societatea albaiuiană. Am realizat că, deși per asamblu societatea albaiuliană a evoluat și se străduiește să progreseze, mentalitatea și modul în care administrația locală gestionează orașul nu s-a schimbat. Aceleași grupuri de interese încă au prioritate în fața nevoilor cetățeanului.

În perioada în care am fost plecat am ținut legătura cu dl. Mircea Trifu, cu care am fost coleg când eram amândoi membri PNȚCD și lucrasem împreună. În toată această perioadă am urmărit evoluția proiectului său pentru orașul nostru și am văzut coagularea eforturilor sale și a altor oameni din județ în cadrul A.N.A., așa că am hotărât să mă alătur proiectului lor, în efortul de a aduce o nouă mentalitate și o nouă metodă de administrație, mai sănătoasă, mai eficientă și loială intereselor cetățeanului, în Primăria Alba Iulia.