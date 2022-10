Sâmbătă, pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, ultimul derby “de Alba” al turului!

“Soda dragă” a furnizat o uriașă surpriză în Cupa României, învingând pe propriul teren pe Chindia Târgoviște, scor 1-0 (1-0), în prima etapă a grupei D. Ocnamureșenii au produs astfel primul eșec al lui Toni Petrea pe banca prim-divizionarei, câștigând totodată suma de 12.000 de euro (premiere FRF). Peste 1300 de spectatori, o tribună plină, au asistat la acest joc al cărui lovitură de start a fost dată de Augustin Drăguț, gloria sportivă a urbei. Chindia a aliniat un prim unsprezece în care nu s-a regăsit niciun titular din precedentul meci din Liga 1, cu CS Mioveni. Dâmbovițenii s-au jucat cu ocaziile în prima repriză, ratând pe rând Chamed (7, bară), Passaglia, Cooper și Grubac (42, dublă paradă M. Țăranu), dar au fost taxați de ex-uniristul Al. Giurgiu, cel mai bun de pe teren, ce a transformat un penalty (34, după faultul lui Dima asupra lui Ad. Coman). CS Ocna Mureș a avut și noroc la o nouă bară (Orozco, 86) și trăiește momente de vis, urmând examenele cu Universitatea Craiova (9 noiembrie) și Minaur Baia Mare (7 decembrie).

*1-0, MIN. 34: Al. GIURGIU transformă un penalty, șut puternic, în stânga, obținut de Ad. Coman în duel cu Dima, în laterala careului mare!

Actul secund începe cu o nouă ratare a oaspeților, Cherchez (49) a tras mult peste din 12 metri. Șut Boldor (57) de la 20 de metri, prins de portar. Al. Giurgiu (65) – șut violent, puțin alături. Boldor (73) – lovitură liberă de la 30 de metri, parată de M. Țăranu. Șut milimetric alături Cherchez (74), de la marginea careului. Grubac (79) a tras slab de la 14 metri, pe centru. O nouă bară a oaspeților, șut din cădere Orozco (86), în stâlpul stâng! Cherchez (88) nu poate relua, în careul mic!

În minutul 7, lovitură liberă de la 25 de metri, Chamed – șut în bară! Ocazie mare a oaspeților: șut Passaglia alături din 10 metri la pasa lui Mihaiu (24). Ocnamureșenii au deschis scorul, iar replica a venit de la Cooper (36) – cap din 6 metri, peste! Dublă paradă M. Țăranu (42) în fața lui Grubac, scăpat singur în 8 metri.

Pentru echipa din orașul salin confruntarea cu prim-divizionara din Dâmbovița reprezintă un bonus venit după parcursul extraordinar din competiția “KO”.

Echipe de start:

CS Ocna Mureș: M. Țăranu – Gorba, Cimpoieșu, Paleoca. D. Mic (57, Kiraly) – Guț (80, Cioargă), Al. Giurgiu/ cpt, Socaci, G. Goronea, Ceaca (80, D. Ghiță), Căt. Creț (18, Ad. Coman); rezerve Cadar, Bucșa, Al. Țăranu, Roman, Oprinca. Antrenor Dan Roman

Chindia: D. Moldovan – C. Dinu/ cpt (32, C. Avram), Boldor, Dima (37, Orozco), Al. Ioniță – Mihaiu (46, Akhmatov), Passaglia, Chamed (70, An. Șerban), Atanase – Cooper (46, Cherchez), Grubac; rezerve Eșanu, Jipa, Dumitrașcu, Vorobjovas. Antrenor Toni Petrea.

Arbitri M. Ardelean (Arad), R. Soponar (Baia Mare), G. Suciu (Câmpia Turzii); rezervă G. Roman (Timișoara) Observatori Fl. Marcu (Oradea), M. Ștefan (Orăștie)

Avertismente: Kiraly (72), Ceaca (80)

foto: Lucian DANCIU