Salariile unor angajati, SCUTITE de la plata impozitului. Cine sunt norocoșii beneficiari români

Se simt scăderile la prețul litrului de lapte? În unele magazine, ieftinirile s-au văzut din prima zi doar la anumite tipuri

După cum s-au angajat de săptămâna trecută, unii procesatori și comercianți au ieftinit litrul de lapte, însă nu la toate sortimentele și nu cu 20%, cum au susținut oficialii.

Reducerile ar urma să apară treptat în magazine, în zilele următoare. Însă, în ciuda acestei scăderi, laptele de la dozatoare costă cel mai puțin.

Începutul lunii mai ar trebui să aducă reduceri „substanțiale” la raftul de lactate românești, după cum au declarat reprezentații Consiliului Concurenței. În unele magazine, ieftinirile s-au văzut din prima zi doar la anumite tipuri de lapte și cu reduceri diferite.

Prețul laptelui a fost redus în unele supermarketuri

Într-un supermarket, de exemplu, începând cu data de 1 mai, prețul laptelui furnizat de trei dintre producători a fost redus. Ieftinirile încep de la câțiva bani și ajung până la doi lei și 25 de bani. Și perioada ofertelor variază de la producător la producător. În timp ce unul garantează lapte mai ieftin timp de două săptămâni, altul va menține oferta pentru cinci luni.

Asta deși perioada de reduceri, agreată voluntar la întâlnirea de săptămâna trecută dintre procesatori și reprezentații magazinelor, a fost de șașe luni. Comercianții ne-au transmis că sunt încă în negocieri și urmează să stabilească zilele acestea cât va lăsa fiecare din preț. Înțelegerea verbală inițială a fost ca atât magazinele, cât și cei care procesează laptele să taie fiecare 10%.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței: „Și noi și Protecția Consumatorului vom monitoriza ce se întâmplă și vom informa și Guvernul, dar și opinia publică”.

În acest timp, crește îngrijorarea în rândul fermierilor, care se așteaptă ca procesatorii să le ceară și mai puțin pe marfă, în loc să scadă din profitul lor reducerile la care s-au angajat voluntar. Așa a evoluat, de pildă, prețul pe care procesatorii i l-au cerut unui crescător de vaci din județul Brașov. Dacă în decembrie le dădea litrul de lapte cu 2,2 lei, acum a ajuns la 1,6 lei.

Vasile Papuc, crescător de vaci de lapte: „Scad în fiecare lună 5, 10, 15 bani. Șoferul care vine după lapte a zis ceva că s-ar putea să scadă undeva chiar la un leu 40. Dacă va scădea, vom căuta ceva să facem… Îl închegăm, vindem undeva brânzeturi”.

În aceste condiții, mulți preferă dozatoarele de lapte. Fermierii care își vând marfa la automat câștigă între 5 și 6,5 lei pentru fiecare litru de lapte. După ce își achită cheltuielile, rămân în medie, cu trei lei pentru fiecare litru, iar clienții dau cu cel puțin un leu mai puțin pentru un litru, față de magazine.

Cumpărător: „Prețul este mai mic aici. E adevărat că acasă îl fierbi, ai mai multe probleme, dar merită. Are alt gust, este clar. Laptele ambalat nu are gust clasic, să zic așa. Și se vede la fiert. Când îl fierbi, are și un pic de grăsime și un pic de caimac. E altceva”.

Cumpărător: „Laptele e foarte bun aici, calitativ față de ce e în comerț”.

Reducerile agreate voluntar pentru laptele din magazine se aplică numai pentru laptele românesc, mai scump de 7 lei, cu 1,5 și 3,5% grăsime.