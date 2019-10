România „exportă” marfă pe piața de prostituție din Europa: Mii de minore românce traficate pentru proxenetism sub ochii Poliției “Am trecut fără probleme frontiera, deși eram minoră și părinții habar nu aveau că părăsesc România”, așa sună declarația mai multor tinere care au ajuns victime ale rețelelor de trafic de carne vie.

Știrile PRO TV și emisiunea “România, te iubesc” demarează campania “Oameni de vânzare” – o serie de reportaje cutremurătoare despre un fenomen dureros, care nu ne face deloc onoare – suntem campioni europeni la traficul de persoane.

Vă arătăm începând de astăzi numeroase filmări cu camera ascunsă, mărturii halucinante, dar și interceptări din dosare transfrontaliere despre traficanții care racolează fete și le plasează în diverse țări europene.

Multe sunt minore, păcălite și constrânse să își vândă trupul peste hotare.

Ocupăm locuri codașe în Europa în statisticile privind veniturile, condiţiile de trai şi combaterea corupţiei, în schimb suntem pe primul loc într-un top extrem de dureros, care şochează continentul: traficul de carne vie.

7 din 10 tinere care ajung să fie exploatate în toată Europa de reţele transfrontaliere bine organizate provin din România! Asta arată cel mai recent raport al Eurojust şi Europol, în care se precizează clar că două treimi dintre victimele traficului de persoane înregistrat în ţările Uniunii sunt fete livrate de la noi din ţară. Aparent, îşi vând corpul pentru că aşa vor. Dar nu e voinţa lor, ci a celor care le exploatează şi le terorizează. Doar filmate pe ascuns îşi povestesc calvarul.

“Nu ai curajul să vorbeşti cu nimeni, acolo, te simţi a nimănui şi chiar dacă tu râzi, râzi ca să te vadă clienţii!”

E vorba de un control bazat de bătaie, dar şi pe multe constrângeri emoţionale şi psihologice.

“Mi-a luat banii, m-a violat şi m-a lăsat într-o pădure.”

Iar fetele sunt doar o marfă pe o piaţă neagră de sute de milioane de euro. Reţelele de carne vie româneşti au devenit cele mai prolifice din Europa.

“Merită toţi puşcărie! Am denunţat şi eu aici pe unul, aici, pe stradă, am fost şi în România, ăla a mai fost denunţat în ţara de alte 8 fete!”

Cel mai grav este că tot mai multe dintre victimele acestor reţele sunt minore, copile păcălite să plece pe un drum de pe care cu greu mai pot ieşi.

„Pentru mine a fost ca un monstru care mi-a răpit copilăria. Odată ce ajungi aici nu îţi cere dacă vrei să faci sau nu, sare direct la pumni, bătaie, ca să te facă, de frică, să o faci!”

„Ai plecat fără niciun euro în buzunar.

Da!

Cum te gândeai că vei supravieţui acolo?

Pentru că aveam încredere în ea! Asta a fost ideea! Seara a venit la mine şi a doua zi am mers şi am scos biletul!”

Nivelul scăzut de trăi în multe zone de la noi face racolarea adolescentelor foarte uşoară. Uimitor este însă cât de uşor sunt aceste tinere trecute peste graniţă, deşi nu sunt majore şi nu au accordul părinţilor.

“Până nu am făcut 18 ani nu am arătat niciun document! Eu nu am trecut nici pitită, nu eram ascunsă, eram la vederea personalului din vamă. De la noi din România şi un copil de un an dacă vrei să îl treci vama îl treci! Pentru 200-300 de euro! Foarte simplu. Tu eşti un astfel de caz? Da! ”

Prostituată: “Eu cât am fost minoră aici am ieşit prima şi prima oară cu documente false, cu fotocopie falsă! Eram minoră nu ştiam şi am stat 4 ani aşa, până am făcut 18 ani! ”

Michelangela Barba, preşedinte asociaţie pentru protecţia victimelor: “Unele organizaţii din Italia, cum este Papa Giovanni, care monitorizează de ani de zile străzile vorbesc de un total de peste 15.000 de minore românce, care au ajuns aici pe străzi!”

Procurorii DIICOT au anunţat în această vară că au în lucru aproape o mie de dosare care privesc traficul de persoane şi traficul de minori. Italia este una dintre destinaţiile cele mai profitabile pentru traficanţi. Prostituţia nu este incriminată în peninsulă, fiind practicată la stradă, în văzul lumii, iar grupările de crimă organizată formate din români sunt asemănate cu sindicatele Mafiei.

Coms. șef ALFREDO FABROCINIIFABROCINI, coms şef Operaţiuni Speciale Italia: “Sunt organizaţii mai complexe, care sunt structurate pe verticală, cu legături externe, au elemente similare cu organizaţiile criminale din Italia, faimoasa Mafia.”

Pentru fiecare reţea se fac zeci de ore de filaje şi mii de minute de înregistrări şi interceptări. Dar când pică o grupare, alte două îi iau locul. La fiecare fată eliberată în străinătate din mâinile traficanţilor, altele sunt ademenite să părăsească România, pentru a-şi vinde trupul.

Semnale de alarmă a tras în urmă cu câteva luni şi Ambasada Statelor Unite la Bucureşti. Un raport al acesteia arată că judecătorilor români le lipseşte în continuare pregătirea de specialitate pentru dosarele de trafic de persoane şi pentru modul de tratare a victimelor, adică e prejudiciată protecţia martorilor, iar condamnarea traficanţilor de face tardiv.

Americanii ne atrag atenţia şi că finanţarea serviciilor de protecţie este în continuare deficitară. Cele mai multe victime sunt lipsite de astfel de servicii şi devin inevitabil vulnerabile la repetarea traficului. Din aceste motive, România a fost inclusă pe lista de monitorizare a categoriei a doua, ceea ce reprezintă o retrogradare faţă de raportul anterior.

Părinţii unor victime de 15-16 ani vorbesc despre cazuri clare de trafic care au fost înregistrate şi tratate în ţară ca simple dispariţii de acasă, fiind dovezi că oamenii legii fie se declară neputincioşi, fie ar fi în cârdăşie cu traficanţii.

Tatăl unei victime: “Dl comisar îmi trimite poză cu fiica mea, zice că e la traficant, întreb ce facem acum că stă iar o lună, şi merge la interlopi? Zice nu ştiu, că e foarte greu. Acele persoane nu sunt arestate. Oare de ce sunt libere?”

Iar în România există dosare penale în care de minorele din reţele ar fi profitat chiar poliţişti, mână în mână cu cei pe care ar fi trebuit să îi cerceteze. Trafic şi proxenetism care au loc sub paravanul unor afaceri aparent oneste.

Tânăra protejată din Bacău: „A fost adusă o minoră de care se făcea mişto că nu are experienţă, nu ştie, şi nu avea mai mult de 14 ani!”

“Venea şi poliţie, venea şi procurori şi cutare, veneau la fetiţe! Venea lume grea!”

Tânăra protejată din Bacău: “Faptul că vedeau că vin şi domnii poliţai le dădea de înţeles că nu le crede nimeni. Sau că nu le va scoate, nu le va ajuta nimeni. Erau cumetrii, nașul, şi nimeni nu se punea cu ei.”

“Erau constrânse, şantajate, ameninţate!”

În ultimii 5 ani în România s-au înregistrat oficial între 300 şi 800 de victime, în dosare de trafic de persoane. E o statistică sumbră, care arată cât de incapabil e statul român să îşi apere copiii în faţa unui flagel dureros.

Chiar în timp ce vizionaţi acest reportaj, în Europa sunt mii de tinere românce constrânse să-şi vândă trupul, livrate special pentru a îmbogăţi reţele care se alimentează permanent de la noi.

sursa: stirileprotv.ro