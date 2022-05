România, condamnată la CEDO pentru amenzi date unor protestatari implicați în salvarea Roșiei Montane: A fost încălcată libertatea de exprimare

În cursul zilei de marți, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România, pentru încălcarea Articolului 10 din Convenție (libertatea de exprimare) în lumina Articolului 11 (libertatea de întrunire), în cazul Bumbeș versus România.

„DECIZIE ISTORICĂ, după 8 ani și 8 luni de procese! România condamnată, astăzi, la CEDO, de Ziua Libertății de Exprimare, pentru amenzi date unor protestatari implicați în salvarea Roșiei Montane, în toamna lui 2013! ”Libertatea de exprimare n-are nevoie de notificare!”.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat, astăzi (marți), țara noastră, pentru încălcarea Articolelor 10 și 11 din Convenție (libertatea de exprimare, respectiv libertatea de întrunire), în cazul Bumbeș vs. România. Pe 28 august 2013, Mihail Bumbeș, de la Miliția Spirituală, s-a legat cu cătușele, alături de alte trei persoane, de una dintre intrările în curtea Guvernului din Piața Victoriei din București, în semn de protest împotriva trimiterii de către Victor Ponta (prim-ministru în acel moment) a Legii de distrugere a Roșiei Montane în Parlament.

Polițiștii au tăiat cătușele protestatarilor și, apoi, i-au amendat cu 500 de lei pentru „huliganism” în baza Legii 60/1991, pe motiv (atenție, că e de noaptea minții!) că n-ar fi notificat, cu 3 zile înainte, un protest… spontan! Atât Judecătoria Sector 1, cât și Tribunalul București, cu decizia definitivă în noiembrie 2014, au respins contestația lui Mihail Bumbeș. Așa că s-a ajuns la CEDO, unde Bumbeș a fost reprezentat de avocatul Diana Hatneanu, de la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (Apador-CH), care arată, într-un comunicat de presă, că decizia de astăzi creează un precedent pentru apărarea dreptului la liberă exprimare.

„Ca urmări în România, ar trebui ca autoritățile să aplice hotărârea în mod direct – să nu mai sancționeze protestatarii în grupuri mici, neviolenți, pentru simplul fapt că nu au notificat forma de protest la autorități. Pentru mai multă siguranță, se poate vorbi și de modificări la legea adunării publice. Însă, după mine, chiar și fără modificări la legea adunării publice, ar trebui să conteze această hotărâre”, a declarat Diana Hatneanu.

Pe lângă anularea amenzii, CEDO a mai condamnat România la plata de 5.000 de euro daune morale și a 1.872 de euro cheltuieli de judecată. Amenzile și acțiunile de intimidare ale Jandarmeriei și ale altor instituții publice, din toamna lui 2013, nu și-au atins, oricum, efectul. La doar câteva zile după acțiunea lui Mihail Bumbeș și a colegilor lui, pe 1 septembrie 2013, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru salvarea Roșiei Montane. Protestele s-au întins până pe 10 decembrie 2013, până când Guvernul Ponta (PSD & PNL) a renunțat la ideea dinamitării și cianurării patrimoniului cultural, a munților, apelor și pădurilor de la Roșia Montană, în ceea ce presa internațională a numit ”Toamna Românească”.

Spre deosebire de Mihail Bumbeș eu am fost mai norocos, nimerind, la Cluj, niște judecători mai deschiși la minte, care mi-au anulat amenzile din acea toamnă, încă din 2014, la fel cum și polițiștii judiciari și procurorii care au investigat sesizarea penală abuzivă (a Jandarmeriei) împotriva mea au închis cazul cu NUP (pentru că am vorbit în piețe publice, la proteste, despre corupția din Cazul Roșia Montană, am fost acuzat de… ”instigare”!) . Nu toți protestatarii au fost, însă, la fel de norocoși. Dar asta nu i-a oprit, iar anul trecut, implicarea tuturor a dus la includerea Roșiei Montane în UNESCO.

Decizia CEDO, de astăzi, generează, într-adevăr, un precedent pentru libertatea de exprimare din România și pentru dreptul de a protesta ”fără patalama” de la Primărie ori altă instituție de forță. Un precedent care se adaugă unei lungi liste de precedente pe care lupta pentru Roșia Montană le-a adus!

Felicitări, Mihail Bumbeș, pentru perseverență! Felicitări, avocaților! Felicitări și mulțumiri, tuturor celor care v-ați implicat, vreme de mai bine de două decenii pentru Roșia Montană și schimbarea (în bine) a României!”, a scris Mihai Goțiu pe facebook.