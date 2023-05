România avea în 2020 cei mai mulți stupi dintre toate țările UE: 18,5% dintre aceştia erau în țara noastră

Un clujean a cerut 50.000 de euro pentru un apartament de doar 26 de metri. Ce dotări are imobilul

Cluj-Napoca, unul dintre cele mai scumpe orașe din România, se confruntă cu prețuri ridicate la locuințe, atât în cazul vânzării, cât și al închirierii. Proprietarii de imobile încearcă să obțină sume exorbitante pentru apartamentele lor, chiar și în cazul unor spații mici, cum ar fi un apartament de doar 26 de metri pătrați, pe care aceștia îl promovează ca fiind „cochet”.

O garsoniera de 11 metri pătraţi din Cluj-Napoca devenea în 2022, probabil, cea mai cunoscută garsonieră din România, după ce a fost scoasă la vânzare la preţul de 37.499 de euro, adică 3.409 euro pe metru pătrat. Acum, un apartament pe care proprietarii îl descriu ca fiind „cochet” lovește din nou.

De data aceasta, un apartament de mici dimensiuni care nu prea are facilități este scos la vânzare la Cluj-Napoca. Singurul avantaj ar fi locul unde a amplasat, într-o zonă liniștită a orașului. Apartamentul se află într-o casă și are doar 26 de metri pătrați, iar în anunțul de pe siteul de imobiliare se precizează faptul că poate fi făcută și mansardă. Propietarii cer prețul de 50.000 de euro, adică aproape 2.000 de euro metrul pătrat, plus metrul pătrat potențial.

„Vă propunem spre vânzare, apartament situat la casă, pe strada Horea într-o curte comună retrasă de la stradă și ferită de zgomotul cotidian. Apartamentul se afla într-o zonă bună, în apropierea tuturor punctelor de interes cum ar fi magazine, școli, stații pentru mijloacele de transport în comun și facultăți”, se arată în anunțul postat pe site-ul de imobiliare, potrivit stiridecluj.ro.

Apartamentul are un singur dormitor

„Finisajele în apartament sunt clasice, și necesită renovare. Apartamentul dispune de ferestre termopane și toate utilitățile. Recomandăm acest imobil pentru cine își dorește un apartament cochet, cu beneficiile pe care le aduce o casă individuală cum ar fi liniște și intimitate”, se mai precizează în anunț.

În jurul apartamentului sunt dispuși 15 mp de teren, care pot fi îngrădiți și odată cu renovarea apartamentului, acesta se poate extinde și în podul imobilului pentru a câștiga încă una sau două încăperi, au mai menționat proprietarii în anunț.

În această primăvară, prețul mediu al apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca a fost de 2.275 euro/mp, în creștere cu 166 de euro peste aceeași perioadă a anului trecut.