REZULTATELE la etapa județeană a Olimpiadei ”Cultură și Spiritualitate românească”. LISTA elevilor care s-au calificat la etapa națională

Realizarea unei stații de epurare și rețea de canalizare în comuna Sălciua: Undă verde din partea APM Alba

Primăria Sălciua a primit aviz de mediu pentru realizarea unei rețele de canalizare menajeră și a unei stații de epurare în comună.

La ora actuală în comuna Sălciua există un sistem funcțional de alimentare cu apă, realizat de locuitorii comunei în urmă cu 20 de ani, dar care nu corespunde cerințelor Ordinului Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică.

În aceste condiții, Primăria Sălciua a inițiat și are în construcție, cu sprijin guvernamental, o rețea nouă de alimentare cu apă potabilă care să se încadreze în prevederile legale in vigoare pentru localitățile componente Sălciua de Jos, Sălciua de Sus și Sub Piatră.

În ceea ce privește colectarea și tratarea apelor uzate menajere, comuna Sălciua nu dispune de un sistem centralizat, gospodăriile individuale și pensiunile turistice și agroturistice din zonă utilizând fose septice improvizate, de tip latrină uscată, respectiv bazine betonate vidanjabile.

Prin proiectarea si execuția unui sistem propriu de colectare și tratare a apelor uzate menajere, comuna Sălciua se va conforma normelor europene pentru protecția apelor și a mediului. Valoarea investiției este 22,3 milioane de lei, fără TVA. Durata de implementare preconizată pentru obiectivul de investiții este de 36 de luni.