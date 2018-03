REZULTATELE finale la Olimpiada de Limba engleză 2018, în Alba. Punctajele obținute de elevi după cumularea celor două probe

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada județeană de limba engleză, după cumularea celor două probe:

Nr.crt. Elevul/Eleva Clasa TIP Nume/Prenume Profesor Unitatea de învățământ Localitatea Etapa Nota A Nota B Nota FINALA

1 VOINA D. MARIA 9 B GOȚIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.6 9.8 9.7

2 FLORIA A. IULIA 9 B GOȚIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.6 9.55

3 TUFĂNESCU C. ANTONIA EMA 9 N VANŢ LILICA COLEGIUL NATIONAL D. PRODAN CUGIR ETAPA JUDEȚEANĂ 9.8 9.9 9.85

4 GHERMAN ANDREEA-GEANINA 9 N LUPȘA ANCA LICEUL „CORNELIU MEDREA’ ZLATNA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.7 9.6 9.65

5 DEHELEAN O. C. ALEXANDRU 9 N MUNTEANU DINORA COL. NAT. I.M.CLAIN BLAJ ETAPA JUDEȚEANĂ 9.6 9.7 9.65

6 PRICOP LAURENTIU 9 N ROGOJAN VIORICA LIC. TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MURES ETAPA JUDEȚEANĂ 9.7 9.5 9.6

7 BĂNESCU A. SEBASTIAN 9 N MUNTEANU DINORA COL. NAT. I.M.CLAIN BLAJ ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.6 9.55

8 HĂRDĂLĂU ANDREI 9 N MĂRGINEAN MARIANA COLEGIUL NAŢIONAL TITU MAIORESCU AIUD ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.5 9.5

9 VESA AMALIA 10 B DREGHICIU LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA` SEBES ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.8 9.65

10 MARC C. RAREŞ EUGEN 10 B ZISU MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.7 9.6

11 GHEGAMIAN A. ARMINE GIANA 10 B ZISU MIHAELA+GOȚIA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.6 9.55

12 TEDORESCU G. V. TANIA 10 N SOLOMON ADRIAN COL. NAT. I.M.CLAIN BLAJ ETAPA JUDEȚEANĂ 9.6 9.5 9.55

13 OLTEAN F.N. TEODORA NICOLETA 10 N ONAC IULIA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.5 9.5

14 ALBU ALEX 10 N OPROIU MIHAIELA LICEUL HCC ABRUD ABRUD ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.5 9.5

15 TȊRZIU DARIA 10 N PROF. APOSTOL NICOLETA LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.4 9.45

16 DEMIAN ANA-MARIA 11 N ROGOJAN VIORICA LIC. TEORETIC PETRU MAIOR OCNA MURES ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.8 9.65

17 LAZĂR ALEXANDRU VIOREL 11 N CHIOREAN ALINA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.5 9.5

18 PLEȘA SIMONA 11 N DRĂGHIȚĂ ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA` SEBES ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9 9.25

19 CÎMPIAN O. LIANA 11 N SOLOMON ADRIAN COL. NAT. I.M.CLAIN BLAJ BLAJ ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 8.5 9

20 DRĂGAN M. LAVINIA-TEODORA 12 B GLIGOR LILIANA+MUNTEAN AIDA COLEGIUL NAȚIONAL HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN ALBA IULIA ETAPA JUDEȚEANĂ 9.5 9.9 9.7