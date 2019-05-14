Rezultatele Concursului de biologie ”G. E. Palade”, faza județeană. Doi elevi din Ocna Mureș, calificați pentru etapa națională
Sâmbătă, 11 mai 2019, s-a desfășurat la Școala Gimnazială ” Vasile Goldiș” din Alba Iulia, Concursului Național de biologie ”G. E. Palade”, faza județeană. CICORTAȘ EMANUEL ȘTEFAN și BADU IOANA MARIA, elevi la Școala Gimnazială Lucian Blaga din Ocna Mureș, s-au calificat pentru etapa națională.
Rezultatele sunt următoarele:
1. CICORTAȘ EMANUEL ȘTEFAN V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA ” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 88 I
2. BADU IOANA MARIA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA ” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 85 II
3. DECEAN TUDOR ANDREI V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA ” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 81 III
4. LAZĂR DIANA AMALIA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA ” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 77 MENTIUNE
5. ȚĂGOREAN TEODORA SORINA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA ” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 77 MENTIUNE
6. MUNTEAN ELISA V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ALB AIULIA BARTOȘ ALINA 61
7. BOZEȘAN EDUARD V ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ALB AIULIA BARTOȘ ALINA 54
Clasa a VI-a
1. STOICA ANA GRAȚIELA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LUCIAN BLAGA ” OCNA MUREȘ BADU ISTINA 47 MENTIUNE
2. AVRAM MARIA ADRIANA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 41 MENTIUNE
3. ȘIPOȘ ADNANA MARIA VI LICEUL TEORETIC”PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ HOSU MIHAELA 40
4. TĂNASĂ ANDREEA PETRONELA VI ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINGIDAVA CUGIR PREDESCU STELA 32