10 martie 2020

Ziarul Unirea

REZULTATE finale OLIMPIADA DE ISTORIE, etapa județeană, în Alba

de Ziarul Unirea
REZULTATE finale OLIMPIADA DE ISTORIE, etapa județeană, în Alba

Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis, marție, rezultate Olimpiadei de Istorie desfășurate la la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia. La olimpiadă, care a avut loc, sâmbătă, 7 martie, au participat 90 de elevi la nivelul claselor VIII-XII.

Numele și prenumele elevului/ Școala/ Numele și prenumele profesorului/ Premiul obținut

Clasa a VIII-a

  1. ROMAN O. MATEI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AXENTE SEVER ”AIUD, PROF. ONIGA CORINA, PREMIUL I
  2. DOMŞA L. LUCIANA LIDIA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ PROF. CÎMPEAN NICOLETA, PREMIUL al II-lea
  3. BREAZ M. MARIA SIMINA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALŢ, PROF. MOLDOVAN FELICIA, PREMIUL al III-lea
  4. GRECU I.G. ȘTEFAN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI, PROF. MIHON ADELA, MENȚIUNE

Clasa a IX-a

  1. MACAVEIU I. C. MĂDĂLINA CLAUDIA, LICEUL ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD, PROF. GOLGOȚ NICOLETA CRISTINA, PREMIUL I
  2. TĂNASE I. MARIO CONSTANTIN, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al II-lea
  3. POPA V. DANIEL VASILE, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al III-lea
  4. STOICA S. I . PAULA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
  5. POPA V. COSMIN RAUL, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, MENȚIUNE
  6. SICOE A. ANIELA PAULA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI, PROF. CIOREA LIANA, MENȚIUNE
  7. STANIȘ D. TUDOR MARIO, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. DAMIAN ELENA, MENȚIUNE

Clasa a X-a

  1. SÎRBU T. F. ALEXANDRA CRISTIANA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL I
  2. FIȚ T. TITO RAREȘ, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, PREMIUL al II-lea
  3. PETRUȚ D.C. TEODORA NAOMI, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, PREMIUL al III-lea
  4. BARNA I. BIANCA IOANA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, MENȚIUNE
  5. MARICA V. ROXANA ELENA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. BARBU DANIEL. MENȚIUNE
  6. MOLNAR I. ANAMARIA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
  7. NICOLAE F. NATALIA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, MENȚIUNE
  8. ROȘIU A. ANDREI ȘTEFAN, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. BARBU DANIEL, MENȚIUNE
  9. BUHĂȚEL A. T. SERGIU MIHAI, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. CETEAN DANIELA, MENȚIUNE
  10. CRISTEA D. J. SARA ANTONIA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
  11. FILOTE A. B. ALINA ELENA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI, PROF. CIOREA LIANA, MENȚIUNE
  12. MITESCU A. CEZARA ALEXANDRA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ, PROF. CÎMPEAN NICOLETA, MENȚIUNE
  13. JURMA A. ALINA MĂDĂLINA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, MENȚIUNE
  14. RUSU V. MARIA DANIELA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ, PROF. CÎMPEAN NICOLETA, MENȚIUNE
  15. NIȚĂ M. FLAVIA ANTONIA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE

Clasa a XI-a:

  1. COJOCARU C. ANDREI OCTAVIAN, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL I
  2. MARTIN I. CATINCA TEODORA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ, PROF. ONIGA CORINA, PREMIUL al II-lea
  3. OLAR A. C. DARIUS ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al III-lea
  4. TĂRÂȚĂ E. G. VICTOR, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. DAMIAN ELENA, PREMIUL al III-lea
  5. MASTAN M. I. IULIA MARIA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ, PROF. ONIGA CORINA, MENȚIUNE
  6. PETRIŞ D. MĂLINA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, MENȚIUNE
  7. FLUERAȘ M. TATIANA MIHAELA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. DAMIAN ELENA, MENȚIUNE
  8. VLEZAN V. MARIA IOANA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ, PROF. ONIGA CORINA, MENȚIUNE

Clasa a XII-a:

  1. GHIȘA N. Ș. ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, PREMIUL I
  2. BAR G. ANDREI, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al II-lea
  3. JURJ I. ARINA IOANA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ, PROF. CÎMPEAN NICOLETA, PREMIUL al III-lea
  4. MUNTEAN I. LUIZA ALEXIA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, MENȚIUNE
  5. PETRUSE I. CĂTĂLIN ADRIAN, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI, PROF. JEFLEA NATALIA, MENȚIUNE

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Tel: 0258.811.419

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