REZULTATE finale OLIMPIADA DE ISTORIE, etapa județeană, în Alba
Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis, marție, rezultate Olimpiadei de Istorie desfășurate la la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia. La olimpiadă, care a avut loc, sâmbătă, 7 martie, au participat 90 de elevi la nivelul claselor VIII-XII.
Numele și prenumele elevului/ Școala/ Numele și prenumele profesorului/ Premiul obținut
Clasa a VIII-a
- ROMAN O. MATEI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AXENTE SEVER ”AIUD, PROF. ONIGA CORINA, PREMIUL I
- DOMŞA L. LUCIANA LIDIA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ PROF. CÎMPEAN NICOLETA, PREMIUL al II-lea
- BREAZ M. MARIA SIMINA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION BREAZU” MIHALŢ, PROF. MOLDOVAN FELICIA, PREMIUL al III-lea
- GRECU I.G. ȘTEFAN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI, PROF. MIHON ADELA, MENȚIUNE
Clasa a IX-a
- MACAVEIU I. C. MĂDĂLINA CLAUDIA, LICEUL ”HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD, PROF. GOLGOȚ NICOLETA CRISTINA, PREMIUL I
- TĂNASE I. MARIO CONSTANTIN, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al II-lea
- POPA V. DANIEL VASILE, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al III-lea
- STOICA S. I . PAULA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
- POPA V. COSMIN RAUL, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, MENȚIUNE
- SICOE A. ANIELA PAULA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI, PROF. CIOREA LIANA, MENȚIUNE
- STANIȘ D. TUDOR MARIO, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. DAMIAN ELENA, MENȚIUNE
Clasa a X-a
- SÎRBU T. F. ALEXANDRA CRISTIANA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL I
- FIȚ T. TITO RAREȘ, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, PREMIUL al II-lea
- PETRUȚ D.C. TEODORA NAOMI, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, PREMIUL al III-lea
- BARNA I. BIANCA IOANA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, MENȚIUNE
- MARICA V. ROXANA ELENA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. BARBU DANIEL. MENȚIUNE
- MOLNAR I. ANAMARIA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
- NICOLAE F. NATALIA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, MENȚIUNE
- ROȘIU A. ANDREI ȘTEFAN, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. BARBU DANIEL, MENȚIUNE
- BUHĂȚEL A. T. SERGIU MIHAI, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. CETEAN DANIELA, MENȚIUNE
- CRISTEA D. J. SARA ANTONIA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
- FILOTE A. B. ALINA ELENA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI, PROF. CIOREA LIANA, MENȚIUNE
- MITESCU A. CEZARA ALEXANDRA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ, PROF. CÎMPEAN NICOLETA, MENȚIUNE
- JURMA A. ALINA MĂDĂLINA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, MENȚIUNE
- RUSU V. MARIA DANIELA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ, PROF. CÎMPEAN NICOLETA, MENȚIUNE
- NIȚĂ M. FLAVIA ANTONIA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. ȘTEFAN LUCIAN, MENȚIUNE
Clasa a XI-a:
- COJOCARU C. ANDREI OCTAVIAN, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL I
- MARTIN I. CATINCA TEODORA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ, PROF. ONIGA CORINA, PREMIUL al II-lea
- OLAR A. C. DARIUS ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al III-lea
- TĂRÂȚĂ E. G. VICTOR, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. DAMIAN ELENA, PREMIUL al III-lea
- MASTAN M. I. IULIA MARIA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ, PROF. ONIGA CORINA, MENȚIUNE
- PETRIŞ D. MĂLINA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, MENȚIUNE
- FLUERAȘ M. TATIANA MIHAELA, COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, PROF. DAMIAN ELENA, MENȚIUNE
- VLEZAN V. MARIA IOANA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ, PROF. ONIGA CORINA, MENȚIUNE
Clasa a XII-a:
- GHIȘA N. Ș. ȘTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, PREMIUL I
- BAR G. ANDREI, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, PROF. ANCA DAN, PREMIUL al II-lea
- JURJ I. ARINA IOANA, LICEUL TEORETIC TEIUȘ, PROF. CÎMPEAN NICOLETA, PREMIUL al III-lea
- MUNTEAN I. LUIZA ALEXIA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, PROF. ROTCHE ANDREEA, MENȚIUNE
- PETRUSE I. CĂTĂLIN ADRIAN, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI, PROF. JEFLEA NATALIA, MENȚIUNE