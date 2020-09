Rețelele electrice din zonele Alba-Micești se vor EXTINDE. Paul Voicu: ,,Mi-e greu să înțeleg de ce alții promit cam tot ce NU pot face”

Într-o postare publicată pe un site de socializare din mediul online, Paul Voicu, Viceprimarul cu atribuții de primar a orașul Alba Iulia, a scris despre cum a decurs întâlnirea sa reprezentanții SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrică din Alba Iulia.

,,Mi-e greu să înțeleg de ce alții promit cam tot ce NU pot face. Și alții, trebuie să le înghită minciunile. La mine, principiul e simplu. Ce zic, fac!

Așa cum am anunțat în audiențele online, am fixat o întâlnire cu reprezentanții SDEE Transilvania Sud, furnizorul de energie electrică din Alba Iulia. Atât pentru proiectele de dezvoltare a rețelelor, dar, mai ales, pentru tot mai desele probleme pe care le au albaiulienii. Am obținut un răspuns clar în privința cartierului Orizont: procedura simplificată va intra în evaluare la începutul lunii octombrie, iar ordinul de începere al lucrărilor se va da la sfârșitul aceleiași luni.

Le mulțumesc pentru prezență domnilor Sinan Mustafa – Director General SDEE Transilvania Sud și Alexandru Nine – Director Dezvoltare Rețea SDEE Transilvania Sud și colegilor mei Florin Roman și Marius Ceteraș.

Pe de altă parte, cauza principală a acestor avarii din ultima perioadă este uzura cablurilor de medie tensiune, în multe zone ale municipiului acestea fiind din anii ’70, singura soluție de eliminare a problemelor fiind realizarea unor lucrări de investiții pentru modernizarea liniilor electrice subterane de 20kV. În acest sens, SDEE Transilvania Sud a demarat elaborarea a 5 documentații pentru extinderea rețelelor electrice în zonele Alba-Micești (în stânga DN 74, zona dintre strada Viadana și limita cu localitatea Șard), Partoș (strada Ana Aslan și străzile publice adiacente), Bărăbanț, (străzile Turnătoriei și Minerva), str. Alcala de Henares și str. Theodor Aman, precum și 7 documentații pentru modernizarea LES 20kV în zonele Stația de transformare Alba Iulia – Stadionul Cetate, Bulevardul Revoluției, Piața Iuliu Maniu, cartierul Lipoveni, cartierul Maieri, str. Alexandru Ioan Cuza și Bulevardul 1 Decembrie 1918. În multe dintre aceste zone lucrările SDEE Transilvania Sud se vor suprapune cu proiecte majore ale Primăriei Alba Iulia care vor începe în 2021: mobilitate urbană și modernizare iluminat public.

Am identificat posibilități de corelare a investițiilor, astfel încât pe de o parte investițiile SDEE Transilvania Sud să fie realizate cu costuri substanțial reduse, iar pe de altă parte disconfortul cetățenilor din zonele în care se vor executa lucrări să fie minim.

În plus, față de aceste două tipuri de investiții care urmează să fie promovate cu prioritate de operatorul de distribuție, Primăria municipiului Alba Iulia a solicitat să fie analizată și posibilitatea efectuării unor investiții de tipul trecerii rețelelor electrice aeriene în subteran în zonele în care Primăria municipiului Alba Iulia va derula proiectele proprii de investiții.”