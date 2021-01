Recomandări pentru sprijinirea educației și reducerea decalajelor, prezentate de europarlamentarul Victor Negrescu

Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură (CULT) din Parlamentul European, Victor Negrescu, a prezentat 14 recomandări pentru sprijinirea educației și reducerea decalajelor cauzate de închiderea școlilor în lipsa unui sistem eficient de învățământ online. Propunerile sale vin în urma consultărilor publice, a unui sondaj privind viitorul educației și a unor discuții cu parteneri din acest domeniu (structuri reprezentative din zona cadrelor didactice, părinți, elevi, studenți, ONG-uri).

Aceste recomandări, precum și alte propuneri punctuale la care lucrează europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, vor fi incluse în raportul pe care îl va preda autorităților europene și naționale responsabile în următoarea perioadă. În acest context, sunt așteptate, în continuare, opiniile persoanelor interesate de sprijinirea acestui domeniu.

Astfel, Victor Negrescu vine cu soluții pentru ca educația de calitate să nu mai fie un privilegiu, ci un drept. Recomandările se bazează pe experiența altor state europene și prevăd:

O analiză preliminară a situației actuale, la nivelul sistemului de învățământ, din perspectiva nivelului de formare, accesului la educație online și pregătirea pentru examenele naționale; Introducerea profesorilor și a personalului nedidactic și auxiliar în categoriile prioritare pentru vaccinare și mai ales vaccinarea în cel mai scurt timp a tuturor celor care doresc; Un program de testare frecventă, rapidă și gratuită a profesorilor, elevilor și studenților Reorganizarea programei școlare pentru adaptarea la noile condiții; Redeschiderea parțială a instituțiilor de învățământ, în funcție de condițiile epidemiologice locale și punctul de vedere exprimat de comunitatea școlară/universitară; O evaluare a situației școlare reale (comparată cu cea anterioară) și a impactului provocat de redeschiderea unităților de învățământ; Dezvoltarea unui program integrat de recuperare, combaterea abandonului școlar și implementarea unui curriculum adaptat noilor condiții; Implementarea unui sistem de suport la distanță și de cursuri de recuperare în grupuri mici pentru elevii/studenții în risc de abandon și în vederea examenelor naționale; Adaptarea procedurii de examinare la noul context precum și extinderea și creșterea calității formării competențelor digitale; Implementarea unei strategii realiste privind introducerea noilor tehnologii în educație și adaptarea sistemului educațional la noile tendințe globale; Creșterea bugetului pentru educație și alocarea a minimum 10% pentru educație din Planul Național de Redresare și Reziliență; Creșterea salarială prevăzută de lege pentru personalul didactic, precum și mărirea burselor școlare și sociale; Dezvoltarea unei platforme naționale pentru educație, conectarea sa la conținutul sistemelor oferite la nivel european și dezvoltarea bibliotecii virtuale pentru educație; Introducerea unor criterii de competență, evaluarea și stimularea performanțelor școlare și creșterea autonomiei unităților de învățământ.

”Avem nevoie de un sistem educațional incluziv, adaptat noilor provocări globale și deschis către toți cei care participă la actul educațional. Educația este un parteneriat între elevi/studenți, profesori, părinți, comunitatea locală ce necesită acordul și implicarea tuturor pentru ca procesul de învățare și formare să funcționeze”, a scris Victor Negrescu pe rețelele sociale.

Reamintim că europarlamentarul de Alba a invitat, recent, persoanele interesate de îmbunătățirea învățământului să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul unei consultări publicate online, lansate cu scopul de fi integrate în rapoartele europene privind educația la care lucrează. Acesta susține nevoia unei analize transparente la nivelul județului Alba privind accesul la educație și propune ca școlile să fie deschise parțial atunci când condițiile epidemiologice o permit și când comunitatea școlară, formată din cadre didactice, elevi și părinți, susține acest lucru.

Majoritatea respondenților consideră că digitalizarea educației în România a eșuat. Aceștia susțin că accesul la infrastructură de calitate reprezintă principala problemă a educației online, solicită redeschiderea școlilor (parțială), creșterea bugetului educației și un rol mai mare al Uniunii Europene în educație. Totodată respondenții cer investiții suplimentare în formarea profesorilor și în infrastructura școlară.