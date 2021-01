„Recoltă” bogată de ”ridicări auto” în 2020 la Alba Iulia! Câte mașini parcate necorespunzător au fost ridicate de autorități, față de 2019

Și în 2020, „recolta” de mașini ridicate în Alba Iulia, deoarece au fost parcate ilegal, a fost una roditoare. Cu o medie de aproape două mașini ridicate pe zi în Orașul Unirii, autoritățile nu le-au dat un răgaz celor care nu au avut un spirit civic și care au parcat unde „le-a tăiat capul”.

Astfel, potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Alba Iulia, în anul 2020 au fost ridicate 622 de mașini parcate necorespunzător.

Your browser does not support the video tag.

Nu se știe însă dacă pandemia de coronavirus, care a forțat oamenii să călătorească mai puțin, sau un spirit civic mai dezvoltat decât în anul precedent au fost cheia unei scăderi impresionante ale acestui număr dar, conform acelorași date, în 2019 au fost înregistrate 1092 de astfel de ridicări, adică aproape 3 pe zi.

2020 a fost deci un an mai blând pentru cei care nu au respectat regulile și codul „bunelor maniere” pe drumurile orașului nostru, însuși pandemia de coronavirus având probabil un rol în această scădere dramatică.