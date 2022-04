REACȚIE în Parlamentul României după ce Rusia a acuzat țara noastră că trimite mercenari în Ucraina: „Ce a încercat Stalin nu va reuși Putin”

Elevul de clasa a VI-a din Alba medaliat la DOUĂ olimpiade naționale, la Matematică și Fizică. „Ne-ai făcut încă o dată mândri!”

Eduard Pițu, elev în clasa a VI-a C la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, a reușit performanța de a aduce acasă două medalii de argint la olimpiadele naționale de Matematică și Fizică din acest an.

„Vești foarte bune au sosit și de la Olimpiada națională de matematică de la Constanța: Eduard Pițu, din clasa a VI-a, aduce acasă și de aici o mențiune și medalia de argint!

Excelente rezultate, Edi! Suntem foarte fericiți pentru reușita ta! Ne-ai făcut încă o dată mândri!

Se văd rezultatele muncii și ale inteligenței tale!

Felicitări, Edi!!!

Felicitări, d-na prof. Mihaela Urcan!

Felicitări, părinților tăi, cei care te susțin și te încurajează!”, au scris reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe pagina lor de socializare din mediul online.