Reacția lui Silviu Ponoran după ce Curtea de Apel Alba i-a invalidat candidatura pentru Senatul României: ”Mi s-a luat un drept garantat prin Constituție fără să încalc prevederile legale”

Silviu Ponoran a postat duminică după-masa, la scurt timp după ce Curtea de Apel Alba a invalidat candidatura la Senatul României, un mesaj pe pagina de Facebook. Primarul orașului Zlatna s-a adresat Curții de Apel după ce Tribunalul Alba a admis contestația PSD împotriva candidaturii sale la alegerile parlamentare 2024.

”Azi, 20 octombrie, drumul meu spre Senatul României a fost oprit prin admiterea contestației depusă de PSD Alba.

Regret că-i dezamăgesc pe cei care și-au pus speranțele și încrederea în mine și în ceea ce puteam face ca senator pentru oamenii și localitățile din Alba și Țara Moților.

Eu nu am avut și nu am nimic de ascuns. NU sunt condamnat penal. Prin Decizia Curții de Apel Alba de astăzi, consider că mi s-a luat un drept garantat prin Constituție fără să încalc prevederile legale cu privire la alegerile parlamentare, pe care le îndeplinesc în totalitate.

Sunt obișnuit să duc bătălii pentru adevăr, pentru că așa ne obligă sistemul din România, țara noastră bogată și frumoasă dar părăsită de milioane de români și din cauza nedreptăților.

Dragi prieteni, viața merge înainte! Important este să fim sănătoși, să avem nădejde și credință. Și în momentele grele, cum este cel prin care trec eu acum, să avem în minte sfatul Sfântului Arsenie Boca: “Tu fă bine și așteaptă răul.

Binele ți-l va răsplăti Dumnezeu”, a scris Ponoran pe rețelele de socializare.

Reamintim că astăzi, 20 octombrie 2024, candidatura lui Silviu Ponoran pentru Senat a fost INVALIDATĂ prin hotărâre definitivă de Curtea de Apel Alba. Contestația a fost depusă și în numele unui pacient internat la Psihiatrie.

