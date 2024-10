Candidatura lui Silviu Ponoran pentru Senat, INVALIDATĂ prin hotărâre definitivă de Curtea de Apel. Contestație depusă în numele unui pacient internat la Psihiatrie

Candidatura lui Silviu Ponoran pentru Senat a fost INVALIDATĂ duminică, 20 octombrie 2024, prin hotărâre definitivă de Curtea de Apel. Contestația a fost depusă și în numele unui pacient internat la Psihiatrie.

”Respinge, ca nefondat, apelul declarat de intimatul apelant Ponoran Silviu împotriva sentinţei civile nr. 2485/2024 pronunțată de Tribunalul Alba în dosar nr. 4237/107/2024. Admite, ca fondat, apelul declarat de Partidul Național Liberal și ANGHEL Gabriel-Marius împotriva sentinţei civile nr. 2485/2024 pronunțată de Tribunalul Alba în dosar nr. 4237/107/2024. Schimbă în parte sentința atacată și în consecință: Anulează contestația formulată de petentul BĂNICĂ ANDREI ADRIAN împotriva Deciziei nr. 1/14.10.2024 emisă de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 1 Alba. Menține în rest dispozițiile sentinţei atacate, respectiv dispozițiile privind admiterea contestației formulate de contestatorul ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ a PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALBA, anularea parțială a Deciziei nr. 1/14.10.2024 emisă de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 1 Alba, numai în ceea ce privește admiterea candidaturii pentru Senat a domnului Ponoran Silviu, propusă de Partidul Național Liberal, și respingerea candidaturii domnului Ponoran Silviu pentru Senat, propusă de Partidul Național Liberal. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi, 20.10.2024.”

Ponoran a câștigat categoric cu 78% din numărul total de voturi valabil exprimate, alegerile pentru primăria orașului Zlatna din 9 iunie 2024. Ulterior, mandatul de primar al lui Ponoran a fost contestat în instanță, Judecătoria Alba Iulia, invalidând alegerea sa.

Ponoran însă a câștigat definitiv apelul la Tribunalul Alba, dar odiseea lui nu s-a terminat aici, el ocupând locul 1 la Senat pe lista de candidați a PNL Alba. După ce Biroul Electoral Județean i-a validat in extremis candidatura cu 6 voturi la 5 împotriva, aceasta a fost contestată în instanță de organizația județeană a Partidului Social Democrat Alba și B.A.A., o persoană fizică din Drăgănești, comuna Golești, județul Vâlcea. Persoana respectivă este internată în secția de Psihiatrie 1 într-un spital din Vâlcea, nu știe să scrie și susține că nu a formulat nici o contestație în ceea ce privește candidatura lui Ponoran la Senat.

Potrivit unei declarații depuse la instanță în numele lui, acesta menționează că nici măcar nu are cunoștință de vreo candidatură pentru alegerile parlamentare în Alba: ”Menționez faptul că eu nu am formulat nici o contestație către Tribunalul Alba, către Biroul de circumscripție Alba sau către Biroul Electoral Central pe numele vreunei persoane fizice sau partid politic și nu am cunoștința de vreo candidatură pentru alegerile parlamentare din județul Alba. în concluzie nu am niciun interes în ceea ce privește lista depusă de vreun partid politic din România și nici împotriva numitului Ponoran Silviu, pe care nu îl cunosc.

Menționez că dau prezenta declarație de bunăvoie pentru a fi depusă atât către organele de anchetă cât și în fața oricărei instanțe civile. Solicit transmiterea acesteia către organele de anchetă pentru a se verifica cum au ajuns datele mele personale cât și identitatea, să fie folosite în scopul producerii de consecințe juridice în fața unor instituții publice din România.”

Împotriva candidaturii lui Silviu Ponoran la Senat a făcut contestație și organizația social-democraților din Alba.

Reamintim faptul că în anul 2021, primarul orașului Zlatna a avut un proces cu Agenția Națională de Integritate, întrucât edilul liberal s-a aflat în conflict de interese când a semnat două acte adiţionale la un contract încheiat între Primăria Zlatna şi firma Sponi, administrată de către unul din fiii săi.

Hotărârea a fost pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 30 martie 2021, la 5 ani după ce Silviu Ponoran fusese găsit în conflict de interese de către ANI. Există o decizie de Înaltă Curte de Casație pronunțată într-un recurs în interesul legii care este obligatorie pentru instanță.

Tribunalul Alba a admis contestația PSD Alba și a invalidat candidatura la Senat a domnului Silviu Ponoran, întemeindu-și hotărârea în special pe o decizie de Curte Constituțională și o decizie a Înaltei Curți de Casație pronunțată într-un recurs în interesul legii.

PNL Alba și PSD Alba ”aruncă” contestația persoanei internate la psihiatrie dintr-o curte în alta. Pnl-iștii susțin că respectiva contestație, formulată în fals, ar fi fost făcută în realitate de social democrați. La rândul lor, aceștia supun că liberalii ar fi orchestrat acea plângere ca să le compromită contestația, întrucât ei au formulat deja o acțiune în instanță, asumată. Cert este că reprezentanții ambelor partide spun că au formulat sau vor formula plângeri penale.

Quid prodest?

Pe bună dreptate ne întrebăm cui i-ar fi folosit o contestație trimisă în fals în numele unei persoane internată într-o secție de psihiatrie. De ce și-ar fi contestat Silviu Ponoran propria candidatură sau de ce ar mai fi depus social democrații o altă contestație, în fals, deși aveau una asumată oficial? E posibil ca această contestație să îi fi folosit unei alte persoane? Oricum dezlegarea chestiunilor legate de cererea venită sau nu re la secția de la psihiatrie e de competența Parchetului.

