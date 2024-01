Reabilitarea termică a clădirii școlii primare din comuna Ohaba: Licitația de peste 300.000 de euro, lansată in SEAP

Primăria comunei Ohaba a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări în cadrul proiectului „Eficientizare energetica corp 1 scoală din comuna Ohaba, județul Alba”, fondurile necesare fiind disponibilizate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – PNRR. Valoarea totală estimată a investiției este de 1542962.37 lei.

Proprietatea se situează în comuna Ohaba, sat Ohaba, str. Școlii nr. 300-305, județul Alba. Terenul aferent amplasamentului investiției are o forma neregulata, cu o adâncime de 71,42 m cu o deschidere in strada in lungime de 59.05 m si cu o panta aproximativa de 8% pe direcția sud-est – nord – vest.

Pe terenul care face obiectivul investiției se afla patru corpuri de clădire. Clădirea aferenta obiectivului investiiotnal este C1 – Școala primara cu clasele I-IV. Celelelalte corpuri de clădire – C2, C3, C4 nu fac obiectul lucrărilor.

Clădirea corpului de clădire C1 are in componenta 2 holuri de acces care dirijează circulația către cele 4 săli de clasa, către sala de sport, respectiv biblioteca. Inaltimea libera la acest nivbel este de 3.90 m. Principala unitate funcționala este aceea de clădire școala gimnaziala, cu o suprafața util ade 340,75 m si o suprafața desfasurata de 426 m.

Structura clădirii este realizată din fundatii continue din piatra / beton ciclopian, ingropate aproximativ 1,60 m de la cota terenului natural (in zona frontala) si de asemenea 1,20 m de la cota terenului natural (in zona posterioara), terenul avand o panta descendenta de la sud-est la nord – vest de aproximativ 8%.

Suprafața construcției este realizata cu pereți portanti (longitudinali si transversali) din zidărie simpla, neconfinata, din cărămidă plina, de 50 cm. Pereții interior de compartimentare sunt din zidărie din cărămidă plina de 30 cm. Placa pe sol este alcatuita din beton simplude aproximativ 10 cm grosime. Planseul peste etaj este din lemn, alcătuit din grinzi de rasinoase peste care este montata scândura din lemn.

Acoperișul are șarpanta din lemn si invelitoare din grinzi de rasinoase peste care este montata scândura din lemn. Acoperișul are șarpanta din lemn si invelitoarea este din țigla ceramica montata pe o astereala rara, cu inclinatie de aproximativ 25 grade si anume 46,65%.

Lucrări propuse spre desfacere si demolare:

– se vor desface pardoselile din incaperi, acestea fiind intr-o stare avansata de degradare;

– se va desface tamplaria exterioara din lemn, aceasta fiind deteriorata;

– se va desface tamplaria interioara cu scopul de a fi inlocuita;

– se va desface planseul din lemn peste parter;

– se va desface șarpanta si invelitoarea si impreuna cu acestea sistemele de colectare a apelor meteorice (jgheaburi si burlane);

– se vor desface coșurile de fum din toate spatiile atat de la nivelul parterului cat si de la nivelul etajului;

– se vor desface scoabele de teracota din toate incaperile unde sunt prezentate, acestea nemaifiind folosite;

Lucrări propuse spre păstrare, menținere:

– se va păstră zidaria exterioara si zidurile tructurale interioare, cat si fundațiile acestora;

– se va păstră placa pe sol;

– nu se vor realzia intervenții asupra structurii existente;

Lucrări propuse spre realizare:

– se propune realizarea unor pardoseli noi, cu o termoizolare adecvata, la partea superioara, folosindu-se polistiren extrudat de 2-5 cm;

– se propune anveloparea intregii clădiri prin realizarea unui termosistem din vata minerala bazaltica de 10 cm, pentru pereții exteriori de inchidere;

– se propune termoizolarea soclurilor si a elevațiilor din beton cu polistiren extrudat de 5 cm, după hidroizolarea adecvata a acestora;

– se propune realizarea unor centuri perimetrale peste zidaria de inchidere cat si peste zidaria de compartimentare;

– se propune realizarea unui planseu de beton armat peste parter termoizolat corespunzător cu vata minerala bazaltica avand 20 cm grosime;

– se propune realizarea unei șarpante noi, lemnul folosit fiind ingnifugat si tratat antifungic si antiseptic;

– se propune realizarea unei invelitori noi din țigla ceramica si aferent acesteia un sistem nou de colectare ape meteorice;

– se va inlocui tamplaria din lemn cu geam simplu cu tamplarie PVC cu geam termoizolant triplustrat;

– se propune tamplarie interioara din lemn cu panel plin sai cu geam termoizolant, după caz;

– se propune realizarea unei terase de acces acoperite, pe fațada sud-est, realizata din elemente din lemn (confom planuri arhitectura si rezistenta) cu invelitoare țigla ceramica ;

Descrierea altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica:

Conform auditului energetic:

– izolarea soclului cu un strat de polistiren extrudat de minim 5 cm grosime;

– izolarea termica a pereților exteriori din cărămidă cu un strat de polistiren expandat de minmim 10 cm grosime;

– izolarea termica a planseului peste parter cu vata minelara bazaltica avand o grosime de 20 cm;

– izolare termica a plăcii pe sol cu polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Reabilitarea instalației de iluminat:

– montarea unor corpuri de iluminat cu corpuri de iluminat eficiente energetic tip led;

– refacerea instalațiilor de iluminat deteriorate si montarea unor circuite noi de iluminat si prize pentru alimentarea cu curent elelctric a fiecărei incaperi in funcție de necesitate;

Scopul implementării proiectului este executarea lucrărilor de eficientizare energetica a corpului de clădire 1 – școala din comuna Ohaba, sat ohaba, in urma intervențiilor acestea pastrandu-si destinația funcționala, conform planului de amplasament.

Finisaje exterioare:

– tencuiala decorativa pentru fațada, granulatie 2 mm, bej;

– tencuiala mozaicata pentru soclu, maro;

– tamplarie din PVC maro si geam termoizolatn tristrat;

– invelitoare țigla ceramica, brun;

– pazie si streasina din lemn de rasinoase, vopsit maro;

– sistem de colectare ape meteorice – burlane din tabla prevopsita si cleme de montare maro;

– alei, terase exterioare din dale prefabricate de beton;

– cos de fum din inox;

– opritoare de zapada metalice, maro;

Finisaje interioare:

– zugrăveli realizate cu vopsea lavabil alba;

– pardoseli din placi ceramice, parchet laminat sau covor PVC după caz;

