Războiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de COVID-19: Ce spun experții OMS

România are peste 1,2 milioane de bugetari. Cu peste 2500 mai mulți decât luna trecută

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în ianuarie 2022, de 1.264.843, cu 2.525 mai multe comparativ cu luna precedentă, iar aproape 64% dintre acestea în administraţia publică centrală, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de agerpres.

Din totalul celor 808.687 de angajaţi din administraţia publică centrală, 595.537 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (plus 503 angajaţi comparativ cu decembrie 2021).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra în Ministerul Educaţiei, respectiv 290.589 (290.417 în decembrie 2021), Ministerul Afacerilor Interne – 121.502 (121.622 luna precedentă), Ministerul Apărării Naţionale -76.055 (75.855 în decembrie 2021), Ministerul Finanţelor – 24.361 (24.384 în decembrie 2021) şi Ministerul Sănătăţii -18.380 (18.421 în luna anterioară).

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.327 de posturi (plus 83 faţă de luna anterioară), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.418 (plus 93), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 160.405 de posturi ocupate (plus 446).

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în ianuarie 2022, 456.156 de persoane (plus 1.400), dintre care 278.332 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 177.824 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii.