Rată de promovabilitate de 100% la Evaluarea Națională pentru elevii școlii SMART din Ciugud

Într-o postare publicată în mediul online, primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a dorit să împartă cu restul lumii următoarea bucurie a copiilor și părinților din localitate și nu numai:

,,Copiii de la Ciugud Smart School sunt minunați și astăzi ne-au făcut și mai mândri prin rezultatele lor: PROMOVABILITATE 100% la evaluarea națională. Bravo, copii!

În urmă cu un an, noi, cei din Ciugud, echipa primăriei, comunitatea și dascălii de la școala gimnazială, ne-am încăpățânat să câștigăm cel mai greu pariu: salvarea școlii de la țară. Am început cu toții să strigăm „Nu lăsăm să piară școala de la țară” și cu multă muncă, alături de toți acești oameni minunați, am reușit să deschidem în toamnă prima școală smart din mediul rural din România. Este NORMALIATEA ce ne-o dorim in fiecare SAT din țara noastră.

Smart School ne-a oferit și rezultate, dar pentru noi cel mai important rezultat este ca acești copii să vină la școală FERICIȚI…să învețe și să se pregătească pentru viață, nu să alerge după note și diplome. Sunt întrebat mereu de ce comunitatea din Ciugud investește atât de mult în școală… Pentru că în aceasta școală cresc acum cei pe mâna cărora peste 10, 15 sau 20 de ani trebuie să lăsăm Ciugudul. De noi depinde cât de frumos vor crește și cât de pregătiți vor fi…”