Răspuns negativ de la DSP Alba pentru un centru de vaccinare, în etapa a 2-a, la Abrud. Primar: „Considerăm că este nejustificat refuzul”

Cererea pentru crearea unui centru de vaccinare anti-Covid-19 în etapa a doua, în orașul Abrud, a primit un răspuns negativ de la Direcția de Sănătate Publică Alba. Potrivit primarul Albu Cristian Alexandru, refuzul este nejustificat deoarece Spitalul Orășenesc Abrud beneficiază de toată logistică și infrastructură necesară. În plus singurul centru de la Câmpeni este considerat insuficient pentru zona moților.

„Astăzi am primit un răspuns nefavorabil privind crearea unui centru de vaccinare pentru etapa a 2-a în Abrud. Așa cum se poate observă în documentul postat, am trimis către autoritățile competențe această notificare prin care solicităm reanalizarea acestei hotărâri și introducerea Spitalului Orășenesc Abrud pe lista centrelor de vaccinare.

Considerăm că este nejustificat refuzul de a creea aici un centru, având în vedere că Spitalul beneficiază de toată logistică și infrastructură necesară, așa cum a fost folosit și în etapă 1 de vaccinare. Mai mult decât atât, în zona noastră este propus un centru doar la Cîmpeni și considerăm că este insuficient pentru a acoperi întreagă zona a moților.

Vom face toate demersurile necesare pentru că populația să se poată vaccina aici, la Abrud, și sperăm că autoritățile cu putere de decizie să regândească această hotărâre și să ne dea un răspuns favorabil. Revenim cu detalii de îndată ce le primim în mod oficial„, a scris primarul orașului Abrud, Albu Cristian Alexandru pe facebook