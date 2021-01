Vaccinare anti-COVID-19 în Alba: 6 centre operaționale în prima etapă din faza a doua. 3 echipe mobile la nivelul județului

Faza a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID, va începe vineri, 15 ianuarie, în județul Alba fiind operaționale pentru prima etapă șase centre de vaccinare. În total pentru faza a doua, la nivelul județului sunt aprobate 14 centre.

În prima etapă a fazei a doua de vaccinare, vor fi operaționale 6 centre de vaccinare, în Alba:

– Alba Iulia – centrul de vaccinare de la Sala de Sport a Universității „1 Decembrie” – 4 fluxuri de vaccinare

– Cugir, Sebeș, Blaj, Aiud, Câmpeni, în locațiile comunicate anterior, câte un centru de vaccinare fiecare cu un flux de vaccinare.

„Suplimentar de mâine se va demara vaccinarea în centrele rezidențiale din Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, cu echipe mobile de vaccinare, iar de luni în celelalte centre rezidențiale din județ. În total vor fi operaționale 3 echipe mobile la nivelul județului”, a declarat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea.