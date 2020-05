Raed Arafat, despre cum vor circula cei peste 65 de ani după 15 mai: „Trebuie să înţeleagă că există asupra lor un risc mai mare decât asupra restului populaţiei”

Duminică seara, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că persoanele de peste 65 de ani nu vor mai fi nevoite să iasă de casă după un program bine stabilit, după ce se vor ridica restricțiile stării de urgență, în 15 mai.

„Din ce ştiu, din ce s-a discutat, nu (n.r. – nu vor mai avea program). Şi aici va fi o relaxare dar în acelaşi timp avertismentul foarte serios pe care îl dau este acela că nu înseamnă că au devenit mai puţin vulnerabili la această boală. Familiile trebuie să aibă mare grijă de protecţie faţă de persoanele respective, iar persoanele respective trebuie să înţeleagă că există asupra lor un risc mai mare decât asupra restului populaţiei. Adică socializezi mult, nu te protejezi, nu mască, nu igienă, vin copiii des, se joacă, o pupă pe bunica… este foarte probabil ca bunica să ajungă să fie cu Covid-19 în scurt timp. Asta trebuie înţeles, nu încercăm să speriem populaţia. Noi zicem clar care este situaţia reală”, a declarat Raed Arafat la România TV.

Joi, Raed Arafat a explicat ce impact are decizia de neconstituionalitate a amenzilor date pe nerespectearea masurilor impuse in cazul COVID 19.

”Am spus clar ca nu discut si nu comentez decizia in sine, insa este normal sa semnalez ca lipsa unor unelte care sa descurajeze pe cei care nu vor sa respecte regulile, in mijlocul unei batalii in care respectarea regulilor este o conditie fundamentala pentru a preveni o catastrofa de sanatate publica de mari proportii, devine o problema majora”, a scris secretarul de stat pe o rețea socială.

”Inteleg perfect supararea si frustrarea cetatenilor care doresc cat mai repede introarcerea la normalitate dinaintea pandemiei. Faptul ca in Romania impactul acestui virus a fost unul contorlat si nu a atins proportile pe care le-a atins in unele tari face pe multi sa puna intrebari din ce in ce mai mult despre necesitatea mai departe a masurilor luate la nivelul autoritatilor.

Ma intreb insa cum vom explica situatia in cazul in care prin nerespectarea regulilor si prin masuri de relaxare pripite care sa ne duca la “normalitatea” dorita si solicitata de o parte a populatiei si a operatorilor economici, am ajunge sa pierdem tot ce am castigat impreuna in ultimele doua luni iar in loc sa scada cazurile si numarul deceselor acesta ar creste semnificativ”, a adăugat.

sursa: antena3.ro