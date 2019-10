Raed Arafat, chemat în instanță: Plângere penală pe numele său și a șefilor IGSU după noile filmări de la Colectiv

O plângere penală a fost formulată de grupul civic Reset pe numele șefului DSU, Raed Arafat, și a șefilor IGSU, Orlando Șchiopu și Mihai Guță, în urma noilor filmări apărute la patru ani după tragedia de la Colectiv și care surprind organizarea haotică a primului echipaj sosit la fața locului.

Reprezentanții Grupului Civic Reset au anunțat, vineri, că, în urma noilor imagini video cu primele minute ale intervenției în cazul Colectiv, au decis să formuleze un denunț împotriva conducerii IGSU și a lui Raed Arafat, „pentru încălcarea articolului 275 alin. 1 din Codul Penal”: „Sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani”.

„Considerăm că privarea anchetatorilor de imaginile apărute în presă reprezintă un caz de obstrucționare a justiției și motiv suficient pentru începerea urmăririi penale a celor de mai sus. Am știut cu toții cât de haotică a fost intervenția, am suspectat din primul moment lipsa de profesionalism și de empatie a <salvatorilor>, iar probele video au confirmat bănuielile noastre. Totodată, constatăm, încă o dată, că statul nu ne poate sări în ajutor nici măcar printr-un exercițiu de compasiune față de un muribund. Suntem singuri și ne avem doar pe noi! Ne-am demonstrat că strigătul nostru de furie și solidaritatea noastră pot (re)construi țara în care vrem să trăim”, spun reprezentanții Reset pe pagina de Facebook, potrivit Mediafax.

Plângerea este adresată procurorului șef, Bogdan Licu.

Jurnaliștii de la Libertatea au publicat, joi, un filmuleț de aproximativ 21 de minute, despre care spune că a fost furnizat de un ofițer de pompieri, în iar în imagini se observă modul în care primul echipaj sosit la Clubul Colectiv a acționat, fiind văzuți și civili care ajută la transportarea răniților.

Totodată, poate fi observată intervenția haotică a pompierilor depășiți de situație, pe fundal o persoană strigând: „Nu mai stați, să scoatem oamenii afară!”. În film apare și solistul Adrian Despot, care ajută la transportarea răniților.

Cum a reacționat Raed Arafat la imaginile cu intervenția de la Colectiv

Pe pagina sa de Facebook, șeful DSU, Raed Arafat a precizat că nu știa despre acest filmuleț.

„Ca să nu gresesc, sa nu-mi scape ceva, am verificat, l-am sunat si pe ofiterul respectiv (care i-ar fi furnizat un CD cu filmarea. n.r.), fiind pensionar, sa-l intreb daca mi-a lasat un CD candva cu un filmulet despre Colectiv iar acesta, ca si mine, nu stia nimic de aceasta informatie”, a scris Raed Arafat.

Șeful DSU a mai precizat că „lucrurile nu pot fi perfecte”.

„Nu stiu ce greseli am comis in prima noapte. Ca si oricare interventie la o catastrofa, lucruile nu pot fi perfecte niciodata, insa daca este sa vorbim de greseli trebuie sa inteleg despre ce greseli vorbeste dansul si sper sa nu fie vorba de cele mentionate in raportul corpului de control al PM pentru ca la acuzatiile din raportul respectiv am raspuns printr-un raport amplu care se gaseste pe site-ul DSU”, a mai scris Arafat.

