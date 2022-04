RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 30 aprilie – 2 mai 2022

FOTO VIDEO| Parcul de Aventură Dynamis Alba Iulia, punct de atracție pentru un grup de 20 de elevi și cadre didactice din județul Caraș Severin

Parcul de Aventură „Dynamis” din Alba Iulia a fost miercuri, 27.04.2022, punctul de atracție pentru elevii din clasa I A a Colegiului Național Traian Vuia din Caransebeș. Curiozitatea și interesul copiilor s-a remarcat încă din primele clipe în care aceștia au pășit în parc. Aceștia au fost captați de frumusețea împrejurimilor și de obstacolele amplasate în copacii din perimetrul parcului.

După ce au îmbrăcat echipamentele de protecție și au fost instruiți pe un traseu-școală, cei mici au pornit în parcurgerea traseelor. Elevii au fost atenți supravegheați și încurajați îndeaporape de către administratorul și voluntarii parcului, care i-au sprijnit pe tot parcursul traseului.

Cadrele didactice, care i-au însoțit pe copii, s-au aventurat și au parcurs traseele cu mult entuziasm, care pe alocuri a fost presărat de emoții și adrenalină. Timp de aproximativ trei ore, aceștia au avut parte de momente care au culiminat de la extaz la suspans. Această experiență i-a determinat pe majoritatea să își înfrunte friciile și să își testeze curajul.

„Suntem clasa I A de la Colegiul Traian Doda din Caransebeș. Ne-am hotărât să plecăm într-o excursie, ținta noastră era Salina Turda și pentru că în zona respectivă nu avem un parc de aventură am luat la rând ce am avea pe traseu înspre casă și așa am găsit prin intermediul Google parcul acesta. Ni s-a părut foarte atractiv, foarte interesant. Domnul Dorin ne-a explicat foarte frumos ce presupune traseul nostru aici și ne-a plăcut foarte mult comunicarea telefonică așa că am hotărât să mergem pe direcția aceasta și s-a încadrat perfect cu planurile noastre, iar vremea se pare că a ținut cu noi. Suntem recunoscători ca suntem aici, bucuroși de voie mare, dovadă fiind fețele copiilor ” a declarat învățătoarea Elena Mura.

„Prima dată am fost pe niște table și m-am cățărat pe ele. Când m-am cățărat pe ele am crezut că se rup cu mine, dar am început să mă obișnuiesc. După aceea am început să-i ajut și pe ceilalți” ne-a povestit una dintre elevele curajoase prezente ieri în parc.

În această primăvară, parcul și-a extins rețeaua traseului galben prin cea mai lungă tiroliană. Lungimea acesteia se întinde pe o distanță de 108 metri, iar cea mai mare înălțime pe care aceasta o atinge este de 20 de metri față de sol. Prin această tiroliană s-a urmărit avansarea traseului galben la un nivel de dificultate mai ridicat care să împletească armonios cât mai multe emoții și sentimente de curaj.

Parcul de Aventură „Dynamis” funcționează în cadrul Asociației „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și este compus din patru trasee. Traseele sunt codificate pe culori în funcție de dificultate. Este vorba de diferite niveluri de obstacole, de la începător la expert. Parcurgerea acestora se realizează sub atenta supraveghere a instructorului, dar și a voluntarilor din parc.

Parcul este deschis de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. Programările se pot efectua la numărul de telefon: 0746 670 729 – Dorin Oltean, Administrator-instructor.