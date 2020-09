Publicitate electorală| Programul propus cetățenilor de candidatul la funcția de Primar al Municipiului Alba Iulia, din partea Partidului Mișcarea Populară – PMP

Candidatul Marius Adrian Hațegan, născut în Alba Iulia, în data de 17 octombrie 1968, este căsătorit cu Maria Daniela, are două fete, Cornelia Miruna în vârstă de 12 ani și Diana Maria în vârstă de 21 de ani.

Formare profesională și educație: 1975-1979: Scoala primară, sat Totoi, comuna Sântimbru, jud. Alba; 1979-1983: Scoala gimnaziala Avram Iancu Alba Iulia; 1983-1987: Colegiul National Horea, Closca si Crisan Alba Iulia; 1997: absolvent al Facultatii de Drept, specializarea Drept General, Universitea Transilvania Brasov; 2003: absolvent de studii Post Universitare, specializarea Drept comercial din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan-Cuza” Bucuresti; 2004: absolvent de studii Post Universitare, specializarea Relatii Internationale in cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan-Cuza” Bucuresti; 2006: Masterat in Drept Notarial si Proceduri Speciale, Universitatea “Transilvania” Brasov; 2012: Mediator, curs mediere UZAMINT Brasov; 2012-prezent: trainer Proiectul „Viața fără Violență” avand ca scop introducerea studiului juridic în școli (Voluntariat); 2017-2019: Master Agricultura, Schimbări Climatice și Siguranță Alimentară – USAMV, Cluj-Napoca; 2019: Fondator și Vicepreședinte al Balcanic Business Broker Romania;

Programul propus cetățenilor de candidatul la funcția de Primar al Municipiului Alba Iulia, din partea Partidului Mișcarea Populară – PMP; Având în vedere spiritul Patriotic și Doctrina PMP centrată pe: O națiune activă și unită‧Stat de drept suplu și puternic‧Administrație eficientă și necoruptă‧Familii sănătoase și prospere‧Dreptate pentru toți cetățenii‧Economie liberă, agricultură performantă, fiscalitate redusă‧Cultură vie, libertatea cultelor, presă liberă‧Mediu curat și independență energetică‧Educație, formare profesională și cercetare de performanță. Am acceptat candidatura la funcția de Primar al Municipiului Alba Iulia, drept pentru care am stabilit ca prioritate ale mandatului de Primar un program pe care îl prezint ca fiind personal și al Partidului Mișcarea Populară pentru Alba Iulia. În principal, Programul meu își propune următorele obiective: Subprogramul social‧Subprogramul învătământ, educație și cultură‧Subprogramul Administrația publică locală ‧Integrarea socială a comunităților defavorizate ‧Subprogramul tineret și sport‧Subprogramul economic, agricultură și fiscalitate ‧Subprogramul mediu și independență energetică.

Pentru subprogramul social, este necesar ca politica de investiții să se orienteze către obiective mari, care să creeze locuri de muncă. O altă soluție pe care o propun locuitorilor Municipiului Alba Iulia, este reducerea ajutoarelor sociale, concomitent cu crearea locurilor de muncă prin integrarea persoanelor aflate în această situație în locuri de muncă stabile. Pentru a putea pune în aplicare programul de investiții, îmi propun ca prim pas achiziționarea de terenuri fără potențial agricol, pentru infrastructura de investiții.

Subprogramul învățământ, educație și cultură este un obiectiv prioritar al programului propus pentru Municipiul Alba Iulia, având în vedere potențialul rețelei de învățământ format din șase licee teoretice și profesionale, Universitatea 1 Decembrie 1918, școlile generale și grădinițele. În sprijinul sistemului de învătământ, voi avea ca priorități modernizarea și dotarea unităților de invățământ cu tehnică de calcul și sisteme informatice performante, echipamente specifice programului de învățământ, coroborat cu perfecționarea cadrelor didactice pe noile sisteme de învățământ.

Subprogramul Administrație Publică, are ca pilon central debirocratizarea administrației publice prin informatizarea tuturor serviciilor și concentrarea pe cât posibil pe un Birou Unic.

Subprogramul Tineret și Sport pe care îl propun, cuprinde în principal dezvoltarea unei infrastructuri pentru desfășurarea de activități recreativ-sportive printr-un program intitulat “Școala și baza sportivă”. Am în vedere construirea pe lângă fiecare unitate de învățământ a unei săli de sport, acolo unde acestea nu există, iar acolo unde nu este posibil, construirea unui teren de sport cu funcționalități multiple în aer liber. Pentru sportul universitar, am în vedere amenajarea râului Ampoi pe segmentul Bărăbanț – Confluența cu râul Mureș a unei „piste” de sporturi nautice și de pescuit sportiv, având în vedere că Universitatea 1 Decembrie 1918 are Facultate de Educație Fizică și Sport, cu secție de sporturi nautice, dar nu deține o astfel de bază sportivă. De asemenea, Federația Română de Pescuit Sportiv are sediul social în Alba Iulia și prin această investiție Alba Iulia poate intra în circuitele sportive oficiale de pescuit sportiv și în sporturile nautice. Această investiție poate deveni și o bază de recreere pentru cetățeni, având în vedere că la ora actuală sportul pentru toți și sportul de performanță nu este la un nivel pe care Alba Iulia îl merită. O asemenea investiție pe lângă potențialul sportiv și de agrement, poate deveni și de interes urbanistic, amenajarea râului Ampoi putând susține un asemenea potențial.

Subprogramul economic, agricultură și fiscalitate; O particularitate care a fost neglijată de administrațiile precedente o constituie potențialul agricol al localităților limitrofe Munipiului Alba Iulia (Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) care acum este utilizat mult sub potențialul lui. Se impune valorificarea superioară a produselor agricole, prin procesarea acestora și livrarea ca produse finite. Voi susține înființarea unor cooperative care să comaseze prin liberă asociere terenurile productive ale proprietarilor privați, concomitent cu construirea unei fabrici de procesare a produselor provenite din legumicultură, pomicultură. De asemenea este necesar și contruirea unui abator de procesare a animalelor din gospodăriile țărănești și fermele existente ale cetățenilor ocupați cu aceste activități. Cu privire la fiscalitate, am în vedere facilități pentru activitățile economice private, scutiri de impozite și subvenții pentru a putea ajuta pe cei care produc să depășească mai ușor această perioadă grav afectată de pandemia cu care se confruntă acum și România.

Subprogramul mediu și independență energetică. La aceste probleme, nerezolvate încă de fostele administrații, am în vedere regândirea sistemului de captare și epurare a apelor menajere și pluviale, cu posibilitatea de a putea fi folosite pe sistemele de irigații din Israel, prin crearea unei rețele de distrubuție a acestora direct la locul de irigat. Pe plan al independenței energetice voi susține proiectele de finanțare pe fonduri europene pentru cetățenii care doresc să-și instaleze surse propri de energie verde (panouri solare, pompe de căldură, etc.). Toate aceste obiective prezentate în rezumat vor fi dezvoltate și implementate prin echipa de specialiști pe care doresc să o constitui după câștigarea alegerilor de Primar al Municipiului Alba Iulia.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!

