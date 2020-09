Publicitate electorală| Primarul Cugirului Adrian Teban: „Investiţii importante în creşe, grădiniţe, şcoli şi licee”

Copiii din Cugir, începând cu cei de la creşă şi până la cei de liceu, îşi vor desfăşura activitatea în instiituţii de învăţământ moderne și bine dotate. Aproximativ 55.000.000 lei, cât veniturilor proprii ale Cugirul pe doi ani de zile, vor fi investiţi în infrastructura preșcolară, gimnazială și liceală din localitate. Întregul sistem local de învăţământ se va schimba radical datrorită fondurilor nerambursabile pe care am reuşit să le contractatăm prin proiecte europene sau guvernamentale.

Ca primar al Oraşului Cugir, dar şi ca părinte am convingerea că cea mai profitabilă investiţie este cea în viitor, în educaţia copiilor noştri. De aceea, în momentul în care U.E a lansat programe destinate modernizării înstituţiilor de învăţâmânt, mi-am propus să exploatăm fiecare şansă pe care o avem să atragem bani europeni pentru modernizarea şi dotarea celor din oraşul nostru. Nu am neglijat nici fondurile guvenramentale şi nici capacitatea financiară pe care o are bugetul local, pentru că îmi doresc ca în următorii 2 ani, fiecare școală, grădiniţă şi liceu să ofere condiţii demne de secolul XX1.

Şi pentru că, dincolo de orice convingere şi viziune, cele care dau valoare sunt faptele, vă pot spune că avem în implementare trei proiecte pentru modernizarea și dotarea grădinițelor „Prichindel”, „Voinicel”, Grădinița cu Program prelungit nr. 2 și Grădinița cu Program Prelungit nr.3. Prima dintre ele se realizează prin PNDL, iar lucrările sunt deja executate în procent de aproape 70% şi sperăm ca până la finalul anului să fie finalizate pentru că ne dorim ca micuții să beneficieze de o locație primitoare, sigură și dotată cu tot ceea ce este nevoie pentru activitatea lor de zi cu zi. Am urmărit să rezolvăm inclusiv problema părinților care se întorc la serviciu înaintea perioadei de 2 ani, astfel că, la Grădinița „Prichindel” va funcționa inclusiv o creșă . Astfel, vom acoperi această necesitate resimțită la nivel local și spun acest lucru deoarece experiența de la creșa „Kunterbunt” ne-a dovedit că sunt mulți părinți care nu au în grija cui să-i lase pe copiii sub trei ani, pe perioada în care sunt la muncă. De anul viitor vom avea trei grupe la „Prichindel”, unde cei mici vor primi îngrijirea specifică vârstei lor.

Mai avem în faza de contractare alte patru proiecte prin care vom investi aproape 45.000.000 lei în modernizarea şi dotarea şcolilor „Singidava”, „I. Pervain”, Gimnazială Nr. 3, inclusiv „Ioan Mihu” (localul nou) și Colegiul „I.D. Lăzărescu”. Trebuie spus că de regulă sunt vizate toate imobilele care aparţin acestor instituţii, adică 10 corpuri de clădire. În ceea ce priveşte colegiul tehnic, aici vom moderniza atât clădirea şcoală, cât şi imobilul care găzduieşte cabinetele de specialitate şi sala de sport. Râmâne să alocăm fonduri din bugetul local pentru modernizarea Colegiului „David Prodan” şi localul vechi al școlii „Ioan Mihu” din Vinerea.

Ne dorim un învăţământ actual, care să răspundă necesităţilor prezente şi provocărilor viitoare, iar situaţia pe care am traversat-o ne-a oferit o perspectivă clară asupra aspectelor pe care le vom îmbunăţăţii. În primul rând pandemia ne-a demonstrat că efectivele de elevi dintr-o clasă nu pot depăşi 25 de elevi, dacă ne dorim un învăţământ eficient. În al doilea rând, am făcut un pas important în ceea ce priveşte digitalizarea, prin faptul că am achiziţionat o platformă online pentru toate şcolile din oraş, am introdus reţeaua de internet sau am îmnunătăţit traficul de date acolo unde a fost nevoie, am achiziţionat tablete şi laptopuri pentru elevi.

Vom continua să investim în educaţie, iar peste doi ani, când vom finaliza toate proiectele menţionate, activitatea educaţională de la nivelul oraşului Cugir va trece la un nivel superior, pentru că, avem convingerea că ÎMPREUNĂ SE POATE!

Primar, Adrian Teban,

Candidat PNL Cugir

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012.