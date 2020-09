Publicitate electorală| Nu lupt pentru o funcție, lupt pentru lupșeni și Lupșa!

Nu lupt pentru o funcție, lupt pentru lupșeni și Lupșa!

Rep: Cine este Filofteia Barstan?

Îmi place să spun că sunt o femeie ambițioasă și curajoasă, fapt pentu care, astăzi, sunt decisă să îmi pun în practică proiectul meu, pentu a deveni primarul comunei Lupșa.

Dar, înainte de toate, sunt soție și mamă, m-am născut, am copilărit și mi-am întemeiat o familie pe aceste meleaguri, încărcate de istorie. Am 44 de ani, sunt de profesie jurist, actualmente sunt consilier parlamentar.

Rep: Vă văd foarte riguroasă și aplicată în ceea ce spuneți.

Așa este! În familia mea, disciplina și rigurozitatea au fost la loc de cinste. Am o familie frumoasă, în care toți membrii familiei sunt militari.

Rep: De ce ați ales să vă implicați în politică?

Vedeți dumneavoastră, toată lumea fuge de politică, dar politică facem toți, fie suntem într-un partid, fie suntem simpli privitori ai actului politic. Așa cum vă spuneam, sunt o femei care are un bun simț al observației și de ce nu al datoriei față de semeni. Am avut ocazia să văd multe localități din județ și din țară, care se dezvoltă prosper, iar comuna noastă bate pasul pe loc. De 30 de ani nu s-a întămplat nimic remarcabil, Lupșa, din păcate, nu a avut o conducere și aici mă refer la primar, viceprimar, care să genereze bunăstare în comună. Nu vreau să fie înteles ceea ce spun ca pe un atac la persoană, nu mă caracterizează, dar eu am altă viziune despre cum trebuie să fie administrată comuna. Nu s-a făcut nicio investiție viabilă în comuna noastră, un lucru deranjant, având în vedere potențialul pe care îl are Lupșa. Am un proiect viabil pentru Lupșa și vreau să-l pun în practică.

Rep: Despre ce proiect vorbiți?

Vorbesc despre ’’Lupșa modernă’’ și când spun asta spun Lupșa, cu o infrastructură modernă, drumuri asfaltate și pietruite, spun Lupșa cu rețea de apă și canalizare, spun Lupșa cu servicii în domeniul sănătății de bună calitate, spun Lupșa cu educație pentru copiii noștri. În puține cuvinte, așa văd eu Lupșa, după 4 ani de mandat al Filofteiei Barstan.

Rep: De unde bani, doamna Barstan?

Vreau să le spun lupșenilor că știu cum să aduc banii în comună, din fonduri europene. O să pregătesc un compartiment cu doi, trei tineri specialiști, care să pregătească proiecte pentru dezvoltarea comunei. Sunt câteva comune în județ care au făcut acest lucru. Nu îmi va fi rușine să apelez și să cer sfaturi celor care au experiență în acest domeniu. Urmează patru ani importanți pentru România, pentru că vom beneficia de sume consistente de la Uniunea Europeană, iar rolul administrației locale va fi unul decisiv în implementarea de proiecte.

Rep: Care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, atuurile unui primar?

Atunci când ești girat, prin vot, cu încrederea cetățenilor, ai o datorie de onoare: să faci tot posibilul și să nu-i dezamăgești pe oameni, să știi cum să gestionezi prioritățile, cu alte cuvinte, să muncești eficient.

Un primar bun trebuie să fie, în primul rând, un bun gospodar, să nu fie risipitor, să aprecieze valoarea banului , să-l cheltuiască cu rost. Comunitatea este o gospodărie mai mare, pe care te obligi să o administrezi, în avantajul cetățeanului.

Am învățat, din fragedă copilărie, ce înseamnă ordinea, munca, respectul față de semeni, față de valorile satului.

Satele se depopulează masiv, tinerii tind tot mai mult să plece în mediul urban, unde își fac studiile și de cele mai multe ori urmează să îți desfășoare o carieră sau chiar să se stabilească cât mai departe de satul natal. Noțiunea de sat nu mai are aceleași valențe, ca pe timpuri. Au dispărut valorile tradiționale și morale.

Nu mai există interes pentru promovarea actului cultural. Satul trebuie să pulseze prin conservarea tradițiilor, prin învierea meșteșugurilor, prin conservarea obiceiurilor și a tradiților, atât de dragi mie, prin promovara lor în rândurilor celor tineri.

Rep: Care sunt calitățiile pe care le aveți în plus față de ceilalți candidați? Au femeile mai puține șanse să acceadă la o astfel de funcție?

Dacă tot ați amintit de contracandidați, din start o spun: mi-ar plăcea să parcurgem toți o campanie electorală bazată pe idei, pe proiecte, nu pe mizerii, supoziții, jigniri și promisiuni aberante.

Mi se spune mereu că politica și administrația locală sunt o lume a bărbaților. Dar nu sufăr de astfel de complexe, sunt stăpână pe faptele mele, pe ideile mele, pe ceea ce pot și vreau să fac.

Am suficientă experiență, determinare, încredere în mine, cât să nu mă simt inferioară niciunui bărbat, fie că imi este coleg sau competitor politic.

Pe 27 Septembrie, arată că îți pasă! Votul pentru o administrație prosperă, înseamnă, în primul rând, un vot pe care vi-l dați Dumneavoastră și o șansă pentru o comună modernă!

Rep: Care este programul dumneavostră de campanie pentru comuna Lupșa ?

Transpareanță decizională și Management Administrativ

Crearea unui compartiment, in cadrul primăriei, pentru întocmirea de proiecte, pentru a atrage fonduri europene

Înfințarea unui cabinet școlar stomatologic, unde elevii vor beneficia de tratamente stomatologice, gratuite

Organizare de întâlniri, periodice, între primar și cetățeni

Punerea în valoare a tuturor obiectivelor culturale și susținerea culturii și tradițiilor locale

Alimentarea cu apă potabilă în satele Lupșa, Hădărău și Mușca

Asfaltarea drumurilor comunale din interiorul satelor și a rigolelor, la același standard

Canalizare eficientă, pentru toată comuna

Capelă mortuară în satele Lupșa , Hadărău și Valea Lupșii

Dezvoltarea agroturismului și modernizarea drumurilor cu potențial turistic

Proiecte de agrement

Colectarea selective a deșeurilor

Identificarea de soluții pentru realizarea unei micro piețe agroalimentare, în comuna Lupșa

Redeschiderea bibliotecii comunale

Sală de sport în satul Mușca și comuna Lupșa

Reabilitarea caminelor culturale din comuna Lupșa și satul Mușca

Inițierea unui parteneriat cu serviciul de ambulanță județean, pentru infințarea unui punct de urgență în comuna Lupșa

Consilier Local, Filofteia Barstan

