Publicitate electorală| Mihail David (USR PLUS)- În mandatul USR PLUS la conducerea Consiliului Județean Alba cetățenii vor fi puși pe primul loc de către APA CTTA

Facturile primite de la furnizorii de apă potabilă şi canalizare includ costurile livrării apei potabile la care se adaugă costurile serviciilor de canalizare. Ultimele se calculează în funcție de volumul de apă uzată și apă de ploaie scurs prin canal. Costul apei de ploaie scurse prin canal se calculează cu formula “cantitatea de precipitaţii dintr-o lună(măsurată de staţiile meteo) x suprafaţa construită şi sistematizată a proprietății x tariful pentru apă pluvială”.

Nu se iau în calcul suprafeţele fără construcţii şi fără platforme hidroizolate(betonate, asfaltate, etc). TVA la apa potabilă este de 9%, iar TVA la evacurea prin canalizare a apei uzate este de 19% deci, după cum spunea un mucalit, într-un proces deschis într-o instanţă din Brăila „In România, plătim impozit pe rinichi. Bem apa cu TVA de 9% şi o eliminăm cu 19%“.

Tarifele practicate de furnizorii de apă potabilă şi de canalizare, stabilite pe baza analizei costurilor sunt aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare (ANRSC). Cu toate acestea între oraşele României există diferenţe majore în ceea ce priveşte sumele plătite de populaţie pentru un metru cub. In 2018 cel mai mic preț al apei potabile era de 2,64 lei/mc la Târgu Jiu și 5,33 lei/mc cu TVA la Voluntari. Această ierarhie nu se păstrează în cazul costului total, fiind schimbată de canalizare ale cărei prețuri au oscilat în 2019 între 1,40 lei/mc la Iași și 4,95 lei/mc, cu TVA la Constanţa. Cu 3,72 lei/mc Alba era pe locul 9 din peste 40 în topul celor mai mari costuri ale apei uzate.

Ploile din vara asta au adus venituri mari deși, dupa cum s-a văzut, nu toată apa s-a scurs prin canalele SC APA CTTA SA, o parte revărsându-se pe străzi sau în curțile și pivnițele oamenilor. Să tot fii manager la o astfel de firmă, n-ai dureri de cap, nu meserie, nu inovație, nu îmbunătățire continuă, vacs albina, crema puca. La orice ploaie torențială municipiul Alba Iulia devine o Veneție fără gondole din cauză că sistemul de canalizare este subdimensionat, iar în unele zone nu s-a respectat regimul de adâncime pentru conducte și cămine.

Conform abnews.ro SC APA CTTA Alba, ai cărei acționari sunt Consiliul Județean și consiliile locale ale celor 11 municipii și orașe din județul Alba, este cunoscută de mulți ani pentru salariile barosane ale angajaților. În fiecare an acestia primesc prime sau bonusuri de lux, numai prima anuală a directorului era la un moment dat de 16.000 de euro. Asta chiar dacă serviciile furnizate de companie sunt proaste iar cetățenii reclamă probleme în multe zone din județul Alba. Doar într-o singură lună din 2020 am avut parte de apă maronie la robinete timp de mai multe zile în tot județul, zona Ocna Mureș a avut parte de apă cu porția ca în Evul Mediu, Hăpria, Straja, Dumitra și Totoi de întreruperi frecvente ale apei potabile în plină pandemie. Asociaţia Pro Consumatori susține că furnizorii au obligaţia să analizeze zilnic calitatea apei furnizate populaţiei şi să publice pe site-ul propriu rezultatele fiecărui buletin de analiză, dar n-am găsit așa ceva pe site-ul SC APA CTTA. În loc ca șefii să fie sancționați pentru management defectuos, iau an de an salarii nesimțite și prime sau bonusuri de lux.

Constatăm cu stupoare că celelalte partide nu mai critică managementul defectuos de la SC APA CTTA. Atunci când este vorba despre servicii de interes public, care afectează direct calitatea vieții locuitorilor orașului (județului), credem cu tărie că apartenența politică nu are niciun fel de relevanță si orice poziție contrarie acestui principiu este o sfidare a cetățenilor și o împărțeală ieftină de care suntem cu toții sătui. Ceea ce USR PLUS va susține întotdeauna este binele public servit prin profesionalism, competență și acces la orice fel de poziție publica doar prin meritocrație. Numai asa putem asigura bunăstarea concetățenilor noștri și dezvoltarea sigură și durabilă a comunității în care trăim.

