Publicitate electorală| Mihail David (USR PLUS) – Dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă este una din prioritățile mele ca Președinte al Consiliului Județean Alba

Unul dintre domeniile prioritare pentru mandatul meu la Președinția Consiliul Județean este cel al dezvoltării economice. În realizarea proiectului pentru dezvoltarea economică în județul Alba voi beneficia de sprijinul și expertiza lui Dagos Pîslaru, fost Ministru al Muncii și Protecției Sociale și Europarlamentar USR PLUS.

Dragos Pîslaru este coraportor al Parlamentului European, pe mecansimul de redresare și reziliență (parte a programul de sprijin pentru statele membre ale Uniunii Europene post pandemie) în valoare de 672,5 miliarde de Euro din care României îi revin 30,5 miliarde de Euro, fonduri pe care le putem atrage în următorii șapte ani în plus față de fondurile alocate de către Uniunea Europeană pe bugetul clasic. Dragoș Pîslaru a fost desemnat cel mai influent europarlamentar în domeniul politicilor economice europene, potrivit indexului realizat de VoteWatch Europe.

România ocupă ultimul loc între țările ex-comuniste membre ale UE în privința fluxului de investiții străine directe(ISD). In plus tiparul repartiției neuniforme a ISD la nivel național se repetă și în județul nostru, în sensul că majoritatea investițiilor străine sunt concentrate în orașele Sebeș, Blaj și în comuna Ciugud. Consecința este lipsa locurilor de muncă, șomajului real depășind 10% în multe zone ale județului.

Investițiile pentru dezvoltarea economică a județului și crearea de locuri de muncă sunt prioritățile echipei propuse de USR PLUS pentru Consiliul Județean Alba. Programul „Alba, un județ deschis pentru investitori” presupune crearea unor zone de dezvoltare economică (ZDE) de către Consiliul Județean în parteneriat cu administrațiile locale. Suntem favorizați de soartă pentru că avem aici în județ modelul de succes al ZDE Ciugud. ZDE create vor pune la dispoziție investitorilor terenuri cu infrastructură și utilități, care în primă fază vor fi concesionate și apoi vor putea fi cumpărate conform legislației în vigoare. Vor fi încurajate investițiile greenfield, adică cele începute de la zero care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă, să aducă know-how și să ajute la creșterea productivității muncii. Vom crea birouri municipale de investiții care în parteneriat cu Invest Romania și Agențiile de Dezvoltare Regională să formeze o rețea de promovare a oportunităților de investiții locale(modele: biroul municipal Invest in Brașov, Agenția de Dezvoltare Locala Oradea).

Conectarea localităților la marile culoare de transport favorizează investițiile și dezvoltarea economică. Din acest punct de vedere județul Alba este avantajat, fiind unul din cele două județe – celălalt este Cluj – care va fi traversat de două autostrăzi: autostrada A1, parte din Coridorul IV Pan-European şi Autostrada Sebeş-Turda care va face legătura între autostrada A1 și autostrada Transilvania. De asemenea reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a aceluiași coridor paneuropean, cu secţiunile Sighișoara – Coșlariu și Coșlariu – Simeria va duce la creșterea de 3-4 ori a vitezei de circulaţie, la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Echipa USR PLUS va sprijini investițiile în unități de procesare pentru legume, fructe, lapte și carne și în centre de colectare, depozitare şi distribuţie amplasate în bazinele agricole, pentru a asigura accesul la hipermarket-uri. Acestea pot fi construite cu fonduri europene, cum este spre exemplu unitatea de procesare ce va fi construită de o asociație a producătorilor de legume la Rădești.

Investitorii vin acolo unde autoritățile județene și locale sunt deschise, unde pot găsi acea încredere că investiția lor va rămâne pe termen lung, unde va exista un sistem dual de educație care să includă practica functional și care să pregătească următoarele generații pentru nevoia pieții de muncă. Toate aceste premise le vom regăsi prin implicarea Consiliului Județean Alba condus de USR PLUS.

