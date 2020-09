Publicitate electorală| Marius Jurca( USR PLUS)- Scrisoare deschisă către locuitorii Orașului Ocna Mureș

Ma numesc Jurca Marius Artur. Am 56 de ani și locuiesc în Ocna Mureș de 23 de ani, de aceea consider Ocna Mureș drept orașul meu. Sunt economist, lucrez în domeniul vânzărilor și am o experiență de peste 10 ani ca Director National de Vânzări.

Prin natura serviciului călătoresc în multe locuri din țară și mă simt mândru când lumea mă întreabă despre Ocna Mureș, amintindu-și de orașul-stațiune balneoclimaterică de odinioară. În același timp, mă doare că tot ce mai pot spune este că acum Ocna Mureș a ajuns un oraș fără perspective concrete de dezvoltare, un oraș de navetiști care nu mai au posibilitatea găsirii unui loc de muncă acasă, un oraș cu oameni triști.

Principala mea prioritate în calitate de viitor primar va fi crearea de noi locuri de muncă, prin atragerea de investitori atât în domeniul turismului balneoclimateric cât și în cel industrial. Odată cu crearea de noi locuri de muncă va crește, automat, nivelul de trai al locuitorilor orașului. Vor exista mai mulți bani la bugetul local, iar cei care acum pierd atât de mult timp cu naveta vor putea să petreacă mai mult timp alături de familiile lor.

De asemenea, în mediul privat am în vedere crearea unui program de consiliere a antreprenorilor locali, de sprijinire a micilor producători din localitățile aparținătoare orașului Ocna Mureș și de promovare a produselor cu caracter local.

Un alt aspect foarte important este transparența decizională, care trebuie să fie regulă absolută și care se va implementa prin transmiterea online a ședințelor Consiliului Local, prin publicarea tuturor hotărârilor și deciziilor administrației publice locale pe pagina de internet a Primăriei Ocna Mureș, prin consultări publice cu privire la proiectele de impact și cele normative și prin accesul publicului la toate datele și informațiile permise de limitările legii.

Nu putem lăsa la o parte nici seniorii din orașul nostru, fie ei aflați în sânul familiei sau în instituții de îngrijire. Căminul pentru persoande vârstnice trebuie modernizat și adus la standarde decente medicale și de îngrijire, pentru ca aceia care își petrec aici ultima parte a vieții să aibă demnitate personală, îngrijire atentă, empatie și includere socială. De altfel, incluziunea socială a persoanelor vârstnice este absolut necesară și prin prisma recunoștinței pe care aceștia o merită, dar și prin aceea a comorilor de experiență pe care le posedă. Avem tradiții frumoase ale căror unici depozitari sunt seniorii noștri, și ei vor fi cei ce vor asigura transferul de cultură locală către generațiile tinere, creând, astfel, o punte de legătură între generații și un excelent mod de conservare a identității locale.

Educația este un pilon principal al programului politic al Alianței USR-PLUS, fiind esențială în dezvoltarea sustenabilă a oricărei societăți. Vom întocmi proiecte pentru atragerea de fonduri europene cu care să aducem instituțiile de învățământ din Ocna Mureș și din localitățile aparținătoare la standardele cerute de perioada în care trăim. Intenționăm, de asemenea, să inițiem un program de creștere a competititvității prin acordarea de burse de merit, după cum vom avea și programe dedicate combaterii abandonului școlar și incluziunii sociale a copiilor provenind din medii defavorizate.

Nu în ultimul rând suntem preocupați de bunul acces al concetățenilor noștri la servicii medicale rapide și de calitate, astfel că intenționăm să depunem toate diligențele în sensul deschiderii unui punct de primiri urgențe medicale la noi în oraș.

Acestea sunt doar câteva dintre multele proiecte pe care ni le propunem pentru Ocna Mureș, alături de echipa de consilieri ai Alianței USR-PLUS, formată din oameni competenți ,profesioniști si integri, între care se numără domnul Bocsardi Stefan Daniel-inginer, doamna Gall Monica-profesor, domnul Schobel Honi Florin-operator chimist, oameni care pot să aducă un plus-valoare orașului Ocna Mureș.

Putem să facem toate aceste proiecte să devină realitate dacă sunteți alături de noi și ne acordati încrederea și voturile dumneavoastra la alegerile din 27 septembrie 2020. Noi vom demonstra prin fapte că USR-PLUS este o alternativă viabilă la administrația actuală și că se pot face și politică, și administrație în interesul cetățeanului. Așa să ne ajute Dumnezeu!

ÎNTOTDEAUNA NOI SUNTEM ÎN SLUJBA CETĂȚEANULUI , NICIODATA CETĂȚEANUL ÎN SLUJBA NOASTRĂ.

Pe 27 septembrie, votați Marius Jurca pentru Primăria Orașului Ocna Mureș și echipa de consilieri locali USR PLUS!

Votați Mihail David pentru Președinția Consiliului Județean Alba și echipa de consilieri județeni USR PLUS!

