Publicitate electorală| Împreună. Împreună putem deveni o comunitate dezvoltată, europeană. Împreună putem fi mai prosperi!

Sunt Constantin Emil Corodeanu, am 47 de ani, am crescut în Cricău şi sunt legat de aceste locuri prin amintirile copilăriei şi a primilor ani de şcoală. Am absolvit Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, specializarea TCM şi Facultatea de Ştiinţe, specialitatea Comerţ – Marketing. Pe plan profesional, am activat în companii private, atât ca investitor cât şi ca angajat, dobândind o vastă experienţă managerială.

Am decis sa candidez pentru funcţia de primar al comunei Cricău din partea PNL pentru că am convingerea că fiecare dintre noi este dator să se implice şi să contribuie la binele comunităţii care l-a format ca om. Acum vreau să realizez alături de voi proiecte menite să ne facă viaţa mai frumoasă şi mai uşoară, să devenim o comună înfloritoare care să atragă familii tinere, investitori şi să ofere linişte şi confort seniorilor noştri.

Eu sunt propunerea PNL pentru un nou început şi programul meu cuprinde proiecte-soluţii pentru dezvoltarea comunei:

●Finalizarea asfaltării tuturor străzilor din Cricău;

●Extinderea reţelelor de apă potabilă, gaz şi canalizare în toate localităţile comunei;

●Asfaltarea tuturor străzilor, montarea rigolelor aferente, înălţarea podului existent şi construirea unui pod nou în Tibru;

●Consilierea şi susţinerea în demersurile necesare intabulării terenurilor dobândite pentru locuitorii din Craiva ;

●Valorificarea potenţialului turistic al comunei;

●Sprijinirea învăţământului local, dezvoltarea activităţilor sportive şi culturale prin punerea în valoare a tradiţiilor locale;

●Înfiinţarea de spaţii de joacă pentru copii şi promovarea unor activităţi sociale dedicate vârstnicilor.

Cred cu tărie în valorile satului românesc, în puterea oamenilor de a face lucruri bune, de a construi şi a conserva cultura şi identitatea locală. În timpul campaniei electorale am promovat discursul liber şi am acceptat diversitatea de opinii, astfel că pot garanta fiecărui cetăţean că glasul său va fi ascultat.

În toate demersurile noastre vom avea alături ca parteneri Consiliul Judeţean Alba, Preşedintele Ion Dumitrel şi întreaga echipă PNL.

În 27 septembrie votaţi din suflet pentru comuna noastră dragă!

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012.