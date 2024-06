Publicitate electorală | Gabriel Pleșa: Realitatea din Alba Iulia e strategia mea electorală!

Strategie mea electorală? Realitatea! Fără metafore, fără cuvinte meșteșugite, Alba Iulia de astăzi face cea mai eficientă campanie pentru candidatul Gabriel Pleșa! Cu o singură condiție, să nu ne prefacem că am uitat cum arăta înainte!

„Caietul program” pentru următorii 4 ani? Un before and after și mai spectaculos!

Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia

Comandat de: PNL Filiala Alba, Realizat de: SC _____ SRL, Cod AEP: 21240015

