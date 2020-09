Publicitate electorală| EMILIA-LIVIA CÎNDEA – ÎN COMUNA DOŞTAT, AM DEMONSTRAT CĂ SE POATE!

„Cartea mea de vizita sunt realizarile mele si ale echipei de Consilieri Locali PNL ,cu care am pornit la drum din anul 2008, oameni cu pregatire profesionala si mai ales cu experienta”.

Aflata la conducerea Primăriei Doştat din anul 2008, in mandatul 2016-2020, a reusit sa ataraga fonduri pentru intreaga comuna in valoare de peste 130 miliarde, din care peste 90 de miliarde fonduri europene, cu care a demarat investitii necesare comunitatii in care traieste.

Alături de conducerea Consiliului Judeţean Alba, de consilierii locali ai PNL, şi de locuitorii comunei Dostat, a reuşit să schimbe faţa celor trei localităţi, să impună un standard ridicat, putând afirma cu mândrie că transforma incet-incet Comuna Dostat, într-una europeană.

Proiectele prezentate în precedenta campanie electorală nu au fost simple promisiuni; astfel mandatul 2016-2020 a adus finalizarea unor proiecte importante:

extinderea reţelei de apă în localitatea Doştat şi realizarea branşamentelor de apa în localităţile Boz (prin intermediul fondurilor guvernamentale) şi Doştat (prin fonduri locale);

modernizarea sistemului comunal de iluminat public, prin înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică, cu lămpi cu eficienţă energetică ridicată (LED) – prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Locală;

dotarea SVSU cu un buldoexcavator, achiziţionat prin cu fonduri europene nerambursabile, derulate prin Grupul de Acţiune Locală „Ţara Secaşelor”;

modernizarea şi dotarea Căminului Cultural Doştat, tot cu ajutorul fondurilor europene;

modernizarea Căminului Cultural Boz, cu finanţare de la bugetul local;

inregistrarea sistematica a terenurilror(intabularea):

-in loc Boz, continuarea eliberarii CF-urilor, iar in loc. Dostat identificarea proprietarilor finalizata, urmind semnarea proceselor verbale pentru eliberarea titlurilor de proprietate intabulate;

reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Doştat – prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Locală-proiect aflat in derulare;

amenajarea de rigole şi trotuare in localitatea Doştat – prin fonduri de la bugetul local-proiect aflat in derulare;

modernizarea reţelei de străzi si drumuri in localitatile Dostat, Boz si Dealul Dostatului – prin intermediul fondurilor europene nerambursabile-proiect in derulare;

introducerea retelelor de gaze naturale in Comuna Dostat-proiectul se afla in faza de studiu de fezabilitate.

Pentru următorul mandat, primarul Emilia-Livia Cândea propune locuitorilor următoarele proiecte:

Finalizarea proiectului de asfaltare a tuturor străzilor si drumurilor din Doștat, Boz și Dealul Doștatului;

Finalizarea proiectului de introducere a retelei de gaze naturale în localitățile Doștat și Boz;

Construirea unui dispensar uman în localitatea Boz;

Amenajarea trotuarelor și a rigolelor în localitatea Boz;

Construirea a două terenuri de sport multifuncționale în localitățile Doștat si Boz;

Prin perseverenta si ambitie, prin sustinerea Presedintelui Consiliului Judetean Alba ION DUMITREL, Comuna Dostat prin Emilia Livia Cindea, isi mentine ritmul de modernizare, usurind astfel viata comunitatii in mijlocul careia traieste.

Toate acestea ma motiveaza si ma obliga sa merg mai departe, doar prin sustinerea d-voastra a locuitorilor Comunei Dostat, pe care va indemn sa mergeti la vot in 27 septembrie si sa votati primarul si echipa PNL, care au demonstrat ce pot face lucruri frumoase la Dostat.

Avem nevoie şi de sprijinul consilierilor locali şi judeţeni şi de aceea vă rugăm să votaţi candidaţii de pe listele de Consiliu Local şi Consiliu Judeţean ale PNL!

Împreună, om lângă om, umăr la umăr, vom putea continua dezvoltarea judeţului!

