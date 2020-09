Publicitate electorală| Comuna Unirea trebuie să devină un loc în care respectul față de fiecare cetățean să primeze

Mă numesc Florin Alexa, am absolvit Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca, specializarea Economia și gestiunea produselor agroalimentare, iar ulterior, masteratul în cadrul aceleași facultăți, cu specializarea AgroBusiness, ambele absolvite la buget.

Am 37 de ani, sunt născut în localitatea Măhăceni (comuna Unirea) și ulterior mutat în localitatea Unirea, căsătorit și tatăl unui băiețel. După absolvirea studiilor și până în prezent, am activat atât în sectorul privat cât și în administrație publică, aducându-mi aportul în comunitate, atât cât a fost posibil și cât mi-a permis funcția pe care am deținut-o în aparatul administrativ al comunei Unirea.

Comuna Unirea trebuie să devină un loc în care respectul față de fiecare cetățean să primeze.

Comuna Unirea are un potențial economic, social și cultural, care trebuie pus în valoare, cu cea mai mare seriozitate, pentru a face din comuna Unirea un loc în care, din punct de vedere economic, să prospere, prin creearea de locuri de muncă, ceea ce va face întoarcerea tinerilor acasă, care sunt plecați pentru un trăi mai bun în toate colțurile lumii. Cred cu tărie că, în Unirea (Vînt și Veresmort), Inoc, Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus, Dumbrava și Măhăceni, se pot face lucruri frumoase, care să transforme comuna noastră într-una europeană, fapt care să-i determine pe tinerii plecați la oraș să revină acasă.

Avem toate argumentele ca, în comuna Unirea, să devenim fruntași în atragerea de fonduri europene, esențiale pentru dezvoltarea accelerată a comunității noastre.

De ce am ales să candidez la Primăria Unirea? Experiența acumulată, în calitate de consilier local, consilier personal în aparatul primarului, funcția de economist în sectorul privat, maturitatea dobândită, dorința de implicare și promisiunea de sprijin din partea cetățenilor, m-au determinat să îmi asum candidatura la Primăria Comunei Unirea.

Ca și obiective majore, pe care mi le asum în față dumneavoastră:

Construirea unui parc industrial, pe pășunea din Inoc. Acest proiect va duce, cu siguranță, la crearea de locuri de muncă pentru cetățenii comunei Unirea, problema majoră cu care se confruntă cetățenii, adică a lipsei locurilor de muncă, să nu mai fie nevoiți să piardă ore întregi cu naveta. Al doilea mare avantaj îl constituie atragerea de fonduri bănești, la bugetul primăriei, prin impozitele ce se vor percepe de la agenții economici care își vor desfășura activitatea în cadrul acestui parc industrial. Al treilea avantaj îl constituie poziția față de intrararea și ieșirea de pe autostrada Sebeș-Turda, lucru care îi va avantaja pe agenții economici care vor investi în acest parc.

Acest lucru va fi posibil doar prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, deoarece acest proiect va fi de o complexitate mare, iar resursele din bugetul local vor fi insuficiente.

Un alt proiect major îl constituie construirea unei zone de agrement și plimbare, pe marginea râului Letunului. Acest proiect major va consta în amenajarea, pe o parte și pe cealaltă, a unei zone de plimbare și recreere, cu bănci și mese, iluminată ambiental, cu corpuri de iluminat cu încărcare solară, mobilier de sport în aer liber și câteva accesorii pentru copii. Din punctul meu de vedere, acest lucru este necesar deoarece, în întreagă comună, nu există un loc în care cetățenii și copii să își petreacă timpul liber. Spun acest lucru, deoarece în alte țări aceasta ține de normalitate, iar la noi lipsește cu desăvârșire. În aceiași situație ne găsim și cu lipsa locurilor de joacă pentru copii. Până la ora actuală, niciun primar nu a reușit să amenajeze un parc de 20 mp, al cărui cost de amenajare este unul infim, făcând referire la bugetul local al comunei Unirea.

Un alt proiect major, pe lista mea de priorități, îl reprezintă contruirea unei grădinițe cu program prelungit, la fel și a unui afterschool ( școală după școală ). De ce cred că este foarte important? Deoarece tinerii părinți, ai căror copii trec de vârstă de 2 ani, nu au cu cine să își lase în îngrijire pentru a merge la muncă și în acest caz sunt nevoiți să rămână acasă, să îngrijească copiii. Odată cu existența acestuia, unul dintre părinți, în special mama, ar putea reîncepe serviciul și, odată cu acesta, va crește bugetul și bunăstarea familiei.

Remarc, cu suprindere, cum unii dintre candidați reușesc cu nonșalanță să îmi copieze unele din obiectivele cu care eu ies în față cetățeniilor, ceea ce, pentru mine, reprezintă lipsa de viziune pe care o au în calitatea de candidați la funcția de primar și, nu în ultimul rând, impertinența de care dau dovadă.

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.