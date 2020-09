Publicitate electorală| Coman Pavel Cătălin (USR PLUS) – Comuna Sântimbru are nevoie de un nou primar

O administraţie nu guvernează singură, ci împreună cu oamenii pe care-i reprezintă. În preajma alegerilor, destui sunt aceia care fac doar promisiuni, ca să vă câștige încrederea.

Noi alegem să o răsplătim, prin tot ceea ce vom face, zi de zi, ca aleși ai dumneavoastră. Iată de ce, ca și candidat de primar, mi-am propus să prezint oamenilor ceea ce eu și echipa cu care am pornit la drum, credem că trebuie făcut în comuna Sântimbru. Iar prioritățile noastre vor fi:

– Finalizarea lucrărilor de infrastructură din comună: rețele de gaze naturale, drumuri, trotuare, rigole, rețele de apă potabilă, canalizare, rețele de electricitate, diguri, șanțuri de colectare a apei pluviale etc.

– Conceperea și executarea iluminatului public din comună cu ajutorul energiei regenerabile prin accesarea de fonduri europene

– Dezvoltarea unui program de curățenie periodică la nivelul comunei, precum și colectarea selectivă a deșeurilor

– Sprijinirea elevilor din familii defavorizate pentru a avea acces la dispozitive electronice

– Amplasarea de puncte de acces la internet wifi gratuit în puncte fixe în fiecare sat din comună

– Digitalizarea serviciilor oferite de primărie către cetățeni

– Transparența administrației publice (de exemplu publicarea pe site-ul primăriei a tuturor actelor administrative și a contractelor de achiziții publice)

– Înființarea unui program de consiliere a micilor producători

– Construirea unui pod peste Mureș, care să facă legătura între comuna Sântimbru și Totoi

Acesta este, în linii mari, proiectul pe care echipa USR PLUS Sântimbru vi-l propune, dar avem nevoie și de sprijinul dumneavoastră. Îmi doresc să comunicăm cât mai bine, așa că aștept orice sugestie privind probleme care ar trebui rezolvate în localitatea noastră.

Numele meu este Coman Pavel Cătălin sunt student și angajat part-time la o multinațională germană, de loc din Dumitra, comuna Sântimbru. Deși am doar 24 de ani am ales să candidez pentru funcția de primar, scopul urmărit de mine fiind dezvoltarea comunei Sântimbru. Până acum mă gândeam ce aș putea face eu pentru comunitatea din care fac parte. Acum, însă, a venit momentul să pot aduce schimbările necesare in comuna noastră. Acesta este și motivul pentru care mi-am asumat candidatura pentru primăria Sântimbru. Am încredere în programul politic pe care îl propun, bazat pe principiile și valorile promovate de USR PLUS. Vom depune toate eforturile pentru ca dumneavoastră să aveți parte de îmbunătățirile atât de necesare la noi în comună. Vă asigur că nu voi tolera niciodată vreun sistem de ocupare a posturilor din primăria Sântimbru pe vreun alt criteriu înafară de cel al meritului, al profesionalismului și al accesului corect pe bază de concursuri desfășurate legal și transparent, pe baza meritocraţiei.

Echipa mea este formată din oameni tineri, care nu au mai fost implicați in politică și care aduc un suflu nou, entuziasm și energie pozitivă. Dorința noastră este să creăm locuri de munca prin atragerea de investitori și avem drept scop creșterea satisfacției locuitorilor din comună, atât persoane vârstnice cât și tineri și copii.

În 27 Septembrie 2020 dumneavoastră decideți viitorul acestei comune. Dați o șansă schimbării în bine!

Pe 27 septembrie, votați Coman Pavel Cătălin pentru Primăria Sântimbru și echipa de consilieri locali USR PLUS! Votați Mihail David pentru Președinția Consiliului Județean Alba și echipa de consilieri județeni USR PLUS.

Comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a Alianței USR PLUS), PUBLICAT / EXECUTAT DE SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/ Cod mandatar financiar 21200391