Publicitate electorală | Călin Matieș: Înainte de a-ți spune ”De ce”, cred că este important să ne cunoaștem mai bine

Călin Matieș: Înainte de a-ți spune ”De ce”, cred că este important să ne cunoaștem mai bine

Dragul meu cititor,

Înainte de a-ți spune ”De ce”, cred că este important să ne cunoaștem mai bine.

Criticat de mai toți politicienii cu state vechi că sunt prea deschis, prefer să rămân așa și pe mai departe. Așa că încep în primul rând prin a-ți spune că nu sunt neapărat un politician autentic, dar sunt un om la fel de normal, de bun sau mai puțin bun, onest dar care fac și greșeli ca tine sau, dacă nu ca tine, ca toți cei dragi ai tăi.

Sunt născut în luna August 1971, deci am 51 de ani la activ care nu știu când au zburat… Parcă mai ieri băteam mingea în curtea Liceului Industrial 1 din Alba Iulia, orașul în care m-am născut și care mi-a rămas și imi va fi mereu în inimă.

Este și firesc: locul în care am văzut prima dată chipul mamei mele, dar în care mai târziu mi-am cunoscut soția mea, pe Alina și unde am adus pe lume cei doi copii care îmi sunt ca lumina ochilor…

Pentru ei, la fel ca și pentru copiii tăi și ai prietenilor și vecinilor noștri, îmi și doresc să facem din Alba Iulia un oraș curat, cu aer curat și cu o administrație curată! Avem nevoie după 30 de ani să o luăm de la capăt…Pe CURAT, cum ne spunea Doamna învățătoare când ne învăța cum să scriem, cum să citim, cum să fim oameni. Cum să nu copiem, să nu furăm, să nu plagiem…

Unii cântă la vioară, alții ne trombonesc de 30 de ani… Eu cânt la saxofon. Sau măcar știam destul de bine, pentru că am absolvit Școala Populară de Arte (cum i se spunea pe atunci) – clasa Saxofon. Recunosc, nu am fost probabil un mare talent. De altfel, am și lucruri care nu mi-au ieșit așa de bine în viață… Ca orice om.

Dar, mă mândresc cu faptul că din 2013 sunt Președintele Federației naționale a producătorilor de produse tradiționale din România. Știu toate zbaterile acestui sector economic cu care politicienii iau contact doar prin târgurile în care se pozează și mimează că le pasă… Vă spun eu: au o viață grea! Cu subvenții puține și nesprijiniți de stat, producătorii locali din orice domeniu ar fi, se zbat să nu moară… De la Mămăița cu legăturile de ceapă, pătrunjel și usturoi din piață, până la micile ferme de subzistență și micile abatoare din Alba, păstrăvării sau făbricuțele de prelucrare a laptelui…toate sunt ale noastre: ale județului Alba, ale României.

Personal am muncit alături de familia mea uneori și 18-20 de ore pe zi pentru a pune picioare câteva mici afaceri. ”Pita de Sântimbru” are de fapt în spate mâinile mamei mele, munca noastră a întregii familii. Fabrica de la Sântimbru și brandul RUSTIC ne aparțin și familia mea muncește zi și noapte pentru a pune pa masă o pită albă, cinstită… De aici mi-a venit și ideea sloganului meu…

Dușmanii mei de ieri și de astăzi încearcă să îmi terfelească trecutul, munca și truda… De mic însă am avut două valori sfinte transmise de la părinții mei: Dumnezeu și Pâinea! Cumva astăzi le-am îmbinat în acest slogan, în ceea ce sunt…în ceea ce voi fi mereu, chiar și în fruntea Primăriei Alba Iulia. Pentru că nu funcția îl face pe om, ci omul este cel care dă valoare funcției în care ajunge.

Călin Gheorghe Matieș

Un PRIMAR – PITA LUI DUMNEZEU!

Material executat de UNIREA PRES SRL la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor , CMF 21240330 – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240330.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI