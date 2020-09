Publicitate electorală| Blajul trebuie să își recâștige libertatea în 27 Septembrie!

Pentru cei mai mulți dintre locuitorii județului Alba ceea ce se întâmplă la Blaj pare a fi o poveste din trecut, unde chiar dacă magazinele sunt pline, oamenii au fost goliți de libertate. Mafia politică instaurată de actualul primar, firmele sale de casă care sifonează toate contractele Primăriei Blaj și luxul în care au ajuns să trăiască cei câțiva patroni-prieteni ai primarului Rotar sunt doar câteva motive pentru care toți blăjenii ar trebui să își pună măcar câteva întrebări înainte de alegeri.

ȘANTAJE și MAFIE = “DUDUIENII” LOCALI AI BLAJULUI!

Puțini știu că în această perioadă Împăratul (fie direct, fie prin interpuși) a șantajat și amenințat pe oricine a încercat să îi stea în cale sau a avut cutezanța de a se înscrie în lupta pentru Primăria Blaj. Da, primarul în funcție a îndrăznit să amenințe cu pierderea locurilor de muncă pe toți cei care nu gândesc ca el, semn că unora prea multă putere fie le strică mintea, fie le descoperă laturi comuniste știute numai de foștii angajați ai Primăriei Blaj, care au cedat și și-au dat demisia pentru a scăpa de teroare…

Trebuie să apreciem toate realizările economice de la Blaj și faptul că orașul de astăzi nu mai este ceea ce era acum 20 de ani. Dar asta este în fișa postului unui primar… pentru asta își ia salariul, care nu este deloc mic (aprox.10.000 lei/lună, adică 100 milioane lei vechi/lună). Și puțin probabil ca numai din aceste venituri să fi reușit un bugetar de lux să ajungă să dețină 6 terenuri, 3 case și 3 mașini!

CÂTĂ HOȚIE, LA PRIMĂRIE!!!

Dar pe lângă hoțiile de la primărie despre care toți vorbesc, cea mai mare HOȚIE A JUDEȚULUI ALBA este legată de moftul găștii de interese Dumitrel-Rotar. Iubesc mult sportul, dar nu accept ca din banii și taxele noastre, adică din fondurile Consiliului Județean Alba și ale Primăriei Blaj să susținem o echipă de volei dominată de sârbi sau alte naționalități în proporție de 90%. Nu cred că poate fi o mândrie reală a județului nostru o echipă în care activează practic 2 sau 3 jucătoare românce, de cele mai multe ori rezerve, timp în care nu încurajăm absolut deloc sportul la nivelul județului Alba. În cârdășie cu Ion Dumitrel, la Blaj s-au tocat peste 2,6 MILIOANE DE EURO, în timp ce sportivii Blajului nu primesc nici măcar o înghețată de la bugetul local.

Dacă se dorește atât de mult și se consideră de importanță strategică județeană, atunci ar trebui făcut lobby pentru un management privat și nu o susținere din bani publici! Pentru că nu este corect ca antrenorul sârb să fie plătit cu aproximativ 60.000 lei/lună sau o jucătoare sârboaică să primească aproximativ 40.000 lei/luna!!!

Pentru cei care nu știu, numai în anul competițional 2018-2019, moftul găștii Rotar-Dumitrel ne-a păgubit pe toți de 5.895.000 RON (adică aproape 59 de miliarde de lei vechi!!), bani care au venit aproape în exclusivitate din taxele și impozitele noastre. Iar în anul competițional trecut CJ Alba a mai dat încă 3.441.015 RON, în timp ce Primăria Blaj a dat alți 3.100.000 RON. Adică anul trecut s-au mai tocat alți aproape 65 miliarde de lei vechi!!! Adică numai în 2 ani consecutivi CJ Alba și Primăria Blaj au tocat la propriu aproape 125 de miliarde de lei vechi (2,6 MILIOANE EURO)!!! Pe un moft electoral…

NIMENI NU SE SESIZEAZĂ ÎN JUDEȚUL ACESTA? Oare ce face Curtea de Conturi? În lipsa lor, noi cetățenii suntem SINGURII care mai putem face dreptate. Și avem această șansă în 27 Septembrie!

SCHIMBĂM DIN TEMELII JUDEȚUL

Sunt SINGURUL care am avut și am curajul de a demasca lucruri la care autoritățile închid ochii. Dar să facem dreptate pe mai departe am nevoie de sprijinul Dumneavoastră. Pe 27 Septembrie vom fi mulți cei care ne vom cere libertatea înapoi! Am făcut-o în stradă acum 30 de ani, o voi face și acum în cel mai democratic mod: prin VOTUL DUMNEAVOASTRĂ!

LIBERTATE la Blaj

Voi sprijini SPORTUL DE MASĂ în rândul tinerilor din BLAJ și ÎMPREJURIMI

Împreună cu Doamna Profesor-Antrenor SILVIA MARCU promitem un lucru cât se poate de decent, dar și de sigur: RISIPA și HOȚIA vor înceta!!

Și așa vom construi în cel mai scurt timp PRIMUL COMPLEX SOCIAL PENTRU BĂTRÂNI (CĂMIN, CANTINĂ, ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ) .

. Avem nevoie de asemenea de atragerea unor INVESTITORIcare să asigure atât o variantă pentru municipiu în cazul unei restrângeri a activității firmei BOSCH, cât și o concurență pentru CREȘTEREA VENITURILOR ANGAJAȚILOR.

SUNT NĂSCUT ȘI CRESCUT ÎN ZONA TÂRNAVEI MICI ȘI NU VOI UITA NICIODATĂ DE UNDE AM PLECAT! Iar ÎMPREUNĂ cu Doamna SILVIA MARCU, candidatul ALDE la Primăria Blaj, vom da blăjenilor și întregului județ cea mai performantă echipă.

Pentru a duce la îndeplinire ceea ce v-am propus, atât EU-LAZĂR IOAN, candidat la Președinția CJ ALBA, Doamna SILVIA MARCU – candidat la Primăria Blaj, cât și echipa de consilieri ALDE avem nevoie de ÎNCREDEREA ȘI VOTUL DUMNEAVOASTRĂ!

IOAN LAZĂR CANDIDAT ALDE LA PREȘEDINȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Comandat de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Organizația Județeană Alba, EXECUTAT DE SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/, Cod unic mandatar financiar 21200063