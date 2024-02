Protestele legate de afacerea lui Ovidiu Jidveian, Parc Residence Alpha se mută în fața Tribunalului Alba

La Alba Iulia continuă seria protestelor în afacerea Parc Residence Alpha Alba Iulia. Zeci de oameni sunt disperați pentru că au plătit sume foarte mari de bani pentru a achiziționa apartamente în cele două blocuri pe care firma urma să le construiască în centrul municipiului Alba Iulia.

Ovidiu Jidveian a construit, prin intermediul firmei la care este asociat și pe care a administrat-o până în august 2023, două blocuri în centrul municipiului Alba Iulia, cu 50 de apartamente și garsoniere, opt spații comerciale și trei penthouse-uri, încheind documente și primind sume de bani de la 155 clienți.

Noul protest a fost anunțat pe o rețea de socializare pentru mâine, 15 februarie 2024:

”Va invitam la protestul nostru de Joi, 15 Februarie, ora 11, din fața Tribunalului Alba Iulia (Piața Iuliu Maniu numarul 24, localitatea Alba Iulia).

Scopul nostru este de a atrage atenția asupra modului lent si părtinitor in care sunt tratate de către justiția din România faptele penale din spatele proiectului imobiliar PARC RESIDENCE ALPHA din Alba Iulia (prejudiciu de peste 10 milioane euro).

S-au facut promisiuni de vanzare de pana la 8 ori pentru aceleași apartamente. S-a promis vanzarea a aproximativ 200 apartamente (inclusiv înscrierea acestora in cartea funciara) in condițiile in care in autorizatia de construcție sunt 50 apartamente, au fost sustrasi din firma in mod fraudulos 5-7 milioane de euro (contracte / antecontracte dubioase), au fost făcute in mod fraudulos promisiuni de vanzare notariale, de catre firma, iar banii au fost încasați in conturile personale ale administratorului.

Ovidiu Jidveian, avocat, fost președinte PSD Alba, fost subprefect Alba din partea PSD, a scris organizatorul protestului.

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au declarat pentru ziarulunirea.ro că protestul a fost aprobat, locul de desfășuare a acestuia fiind în Piața Iuliu Maniu, în fața Tribunalului Alba.

