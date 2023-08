Propunerea noilor taxe și impozite imobiliare ar amâna decizia românilor de achiziție a unei locuințe. STUDIU

România va avea prima platformă de inovare şi transfer tehnologic. Ministrul Cercetării: „Am avut nişte discuţii foarte bune cu cei din Taiwan, care fabrică conductori”

În cursul zilei de vineri, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a anunțat faptul că a fost „bătută palma” pentru a înființa prima platformă de inovare și transfer tehnologic din România, lângă București.

„Vă spun o informaţie în premieră – o mai ştiu încă trei oameni şi premierul României: am reuşit să găsesc o finanţare de 50 de milioane de euro printr-o altă instituţie, am pus la masă toate institutele care ţin de Ministerul Cercetării, am pus la masă o primărie de lângă Bucureşti, Consiliul Judeţean Ilfov şi alţi parteneri privaţi, am luat vreo 30 de hectare publice şi acolo vom face primul centru de inovare, pentru că acolo sunt şi institutele de cercetare pe zonă de laser, pe zonă de nucleară. Am bătut palma să facem prima platformă de inovare şi transfer tehnologic din istoria României”, a declarat Ivan în cadrul unui seminar organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Bistriţa-Năsăud, scrie AGERPRES.

Bogdan Ivan a menţionat că se lucrează la elaborarea unei legislaţii care să sprijine colaborările dintre institutele de cercetare şi mediul privat

Ministrul a mai vorbit şi despre oportunitatea deschiderii unei fabrici de microconductori în ţara noastră, menţionând că a avut discuţii în acest sens cu specialişti din Taiwan.

„Trebuie să gândim mare, din punctul meu de vedere: microconductori. Am avut nişte discuţii foarte bune cu cei din Taiwan, care fabrică conductori. Am avut discuţii cu cei de la Bruxelles şi cu Ministerul Economiei. O să avem vreo 600 de milioane de euro care pot să fie folosite pe partea de microconductori în România, Taiwanul vine cu tehnologia”, a spus Ivan.

Bogdan Ivan a participat vineri, la invitaţia CCI Bistriţa-Năsăud, la seminarul de informare cu tema „Transformarea digitală – oportunitate şi provocare pentru companii şi angajaţi”, organizat în cadrul proiectului „InFormat 4.0 – Digiskills”, implementat în parteneriat cu Cluj IT Cluster (judeţul Cluj) şi Business Saga (judeţul Alba).