Proiectul privind construirea unui punct de colectare selectivă subteran în piața din Aiud, vizează obținerea acordului de mediu

Platformele subterane sunt destinate colectării selective a deșeurilor menajere pe maxim 4 fracții. O platformă este prevăzută cu 4 coșuri de inserție care pot fi destinate, în funcție de Regulamentul de Salubrizare local, fracțiilor de deșeuri stabilite.

Punctele de colectare subterane sunt destinate serviciului public de salubrizare a localităților, însă acestea pot fi utilizate și în cadrul unor fluxuri de deșeuri diferite de cel al deșeurilor menajere (după caz).

Platformele subterane de colectare a deșeurilor sunt o alternativă Ia platformele clasice, reprezentate platformele supraterane betonate împrejmuite prin gard, în interiorul cărora se amplasează containere / pubele.

Platformele subterane sunt compuse din :

*în subteran – cu va din beton impermeabil și structura metalică elevatoare (prevăzută cu sistem hidraulic), în care se amplasează 4 containere de colectare deșeuri de 1,1 mc;

*în suprateran – platforma metalică prevăzută cu 4 coșuri de inserție deșeuri, din inox (crud sau vopsit) cu sistem de rabatare a capacului. Platforma supraterană poate fi finisată cu materiale de tipul: beton, asfalt, gresie / piatră, pavaje de diferite tipuri și modele, etc.

Structura metalica interioara a platformei se ridica împreuna cu containerele de colectare a deșeurilor, prin mecanism hidraulic, acționat cu un dispozitiv special montat pe autogunoiera.

Structura metalica este mobila fiind actionata de 4 pistoane hidraulice poziționată pe capetele structurii. Actionarea si implicit accesul la deșeuri se poate face doar de către deținătorul dispozitivului hidraulic, in speța operatorul de salubritate, prin cuplarea acestuia la autogunoiera sau la un alt sistem hidraulic individual exterior. După ridicarea platformei operatorul are acces la cele 4 containere de colectare, operațiunea de golire fiind aceasi ca in cazul platformelor supraterane clasice.