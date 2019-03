Proiectul Pădurea de Mâine plantează peste 200.000 de puieți în primăvara anului 2019

Cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor, Holzindustrie Schweighofer a anunțat că în primăvara anului 2019 vor fi împădurite 50 de hectare de terenuri forestiere degradate în cadrul proiectului Pădurea de Mâine. Un total de 204.000 de puieți de molid, fag, paltin, frasin, brad și stejar vor fi utilizați pentru regenerarea acestor suprafețe.

Vor fi împădurite 13 terenuri forestiere din șase județe, cu o suprafață totală de aproape 50 de hectare

Peste 160.000 de puieți au mai fost plantați de la demararea proiectului

Până în 2024 vor fi plantați un milion de puieți

Acțiunile de plantare vor cuprinde 13 suprafețe de teren din județele Cluj, Satu Mare, Suceava, Harghita, Covasna și Brașov. De asemenea, pentru Luna Plantării Arborilor, inițiativa are planificate lucrările de îngrijire a suprafețelor plantate în anii precedenți – unul din obiectivele asumate este îngrijirea plantațiilor timp de cel puțin trei ani, pentru ca puieții să prindă rădăcini sănătoase.

„Ne bucurăm să ne întoarcem la Dumbrăvița, jud. Brașov, unde vom planta încă 10 hectare alături de cele zece plantate anul trecut,” a declarat Ionuț Apostol, managerul proiectului Pădurea de Mâine. „A fost prima acțiune din 2018 și are o valoare simbolică pentru noi. Ca și anul trecut, ne așteptăm să avem alături voluntari inimoși și dornici să învețe mai multe despre pădure. Pe lângă componenta tehnică și de mediu, proiectul nostru are și o componentă educațională, iar sutele de tineri care acceptă provocarea noastră în fiecare an sunt tot atâtea exemple pozitive de implicare pentru protejarea patrimoniului natural al României.”

Proiectul a fost lansat în septembrie 2017, în parteneriat de Asociația Administratorilor de Păduri, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Holzindustrie Schweighofer, pentru a ajuta proprietarii privați și administrațiile locale din toată țara să reîmpădurească suprafețele de fond forestier cu dificultăți de regenerare.

În cadrul proiectului Pădurea de Mâine vor fi plantați un milion de puieți, cu scopul de a:

sprijini proprietarii de păduri care nu au capacitatea să regenereze pădurile degradate;

crea un puternic impact pozitiv la nivelul comunităților locale, care vor fi implicate activ în proiect;

contribui substanțial la conservarea resurselor forestiere, la prevenirea eroziunii, alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele respective.

De la lansare proiectului au fost plantați mai mult de 160.000 de puieți pe o suprafață totală de 40 de hectare. Până acum, Pădurea de Mâine a angrenat peste 1.000 de voluntari în acțiunile sale desfășurate în opt județe din țară. Proiectul este deschis proprietarilor privați de terenuri forestiere din întreaga țară, care pot înscrie o suprafață pe www.padureademaine.ro.