Proiect INEDIT. Un tânăr student a readus la viață celebrul model Dacia 1300, iar rexultatul e incredibil

Poporul nostru a fost, este și va fi mereu unul extrem de talentat și inventiv. Fie că vorbim despre literatură, pictură sau sculptură, mereu a existat câte o personalitate reprezentativă, iar mai nou, avem motive de mândrie și pe partea de design.

Din păcate însă, aceste talente nu sunt apreciate aproape deloc la noi țară, preferând să plece peste hotare, unde răsplata e pe măsură. Ar fi nevoie de un sprijin mai mare, pentru conservarea acestor valori.

Un proiect excepțional, gândit de un tânăr extrem de talentat, student la Facultatea de Design de Produs și Mediu, de la Universitatea Transilvania din Brasov.

Numele său este Alexandru Maris, un mare pasionat de mașini, lucru ce l-a moivat în ultimii ani în încercarea de a se afirma în lumea designului auto, fiind de asemenea cel care a realizat proiectul Dacia Logan Coupé.

Același Alex a realizat un proiect inedit, prin care celebra mașină de suflet a românilor, modelul Dacia 1300, a renăscut practic din cenușă, asemeni păsării Pheonix. Bătrâna noastră mașinuță căpătând astfel un nou aspect, cu linii clasice care să ne amintească de vechiul design combinat cu o imagine și adaptare modernă.

“Am hotărât că trebuie să îmi adun toate cunoştinţele în materie de design auto şi modelare virtuală într-un concept mult mai bine gândit şi pus la punct. Astfel au apărut primele idei pentru o readucere la viaţă a celebrei Dacia 1300, un proiect care avea să se întindă pe o perioadă de 3 ani“, spune Alexandru, conform promotor.ro.

“Dacia 1300 Concept are la bază clasica Dacia 1300 produsă la Mioveni în anii ’70. Am păstrat toate elementele de pe maşina originală: elementele cromate, grilele, forma farurilor şi a stopurilor, amplasarea buşonului de benzină. Am îmbinat chiar şi jantele într-o maşină nouă, maşina care şi-ar dori să se plaseze în clasa de lux, printre modele ca Audi A7, Mercedes S-Klasse şi ajungând chiar până la Porsche Panamera“ a mai precizat tânărul designer.

El a propus ca Dacia 1300 să aibă 5,1 metri lungime și o lățime de 2 metri. Bancheta din spate se transformă în două scaune separate conferind astfel mai mult spațiu interior.

sursa: promotor.ro